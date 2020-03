Een sprookje in moeilijke tijden: zoon Anderlecht-bestuurder halfjaar geleden nog in coma, nu weer klaar om achter racestuur te kruipen JCA

18 maart 2020

Het nieuws leest als een sprookje in deze erg moeilijke tijden: Enzo Ide (28) kan weer aan autosport op hoog niveau doen. De zoon van Anderlecht-bestuurder Joris Ide liep bij een zware val thuis, in augustus 2019, ernstige hoofdletsels op, leed meerdere hersenbloedingen en lag een tijdje in een coma. Ide revalideert echter zeer goed en mag weer racen.

“Dat ik nog kan rijden, is te danken aan het onwaarschijnlijke werk van de artsen en verpleegkundigen die mij heel de tijd geholpen en begeleid hebben. Ik ben zeer blij dat ik dit kan doen”, reageerde hij. “Ik doe geen uitspraken over prestaties of plaatsen, dat lijkt me te vroeg, maar als ik aan autosport kan doen, is dat niet om te figureren.”

Enzo Ide heeft een succesvolle racecarrière achter zich, met een titel in de Blancpain Sprint Series als mooiste wapenfeit, naast een zege in de 24 Uur van Zolder, beide voor Audi en WRT. In 2018 debuteerde hij in de rallycross en nam in 2019 met JC Raceteknik op het circuit van Spa deel aan het WK Rallycross. Kort daarna kreeg Ide thuis dus dat ongeluk. Ide kijkt nu samen met het Zweedse team JC Raceteknik uit naar de uitdagingen van Euro RX. Hij start in een Audi S1 Supercar en is van plan het volledige seizoen te rijden in het FIA European Rallycross Championship. (JCA)