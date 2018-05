Duizenden supporters brengen laatste groet aan Geboers op ‘zijn’ circuit van Lommel Birger Vandael

15 mei 2018

19u49 200 Auto- en Motorsport Vanavond nemen supporters en sympathisanten afscheid van ex-motorcrosser Eric Geboers. Dat gebeurt op 'zijn' motorcrosscircuit van Lommel. De meervoudig wereldkampioen werd 55 jaar en wordt morgen in intieme kring begraven.

Geboers kwam vorige week zondag om het leven in de Miramar-vijver in Mol, nadat hij tijdens een boottochtje achter een puppy was aangesprongen en vervolgens in de problemen kwam in het koude water. Na een massale zoektocht werd zijn lichaam één dag later levenloos aangetroffen.

De keuze voor het crosscircuit van Lommel als locatie voor zijn afscheid is allesbehalve toevallig. Geboers werd op 5 augustus 1962 geboren in Neerpelt, buurgemeente van Lommel. Hij groeide op in Balen, op een boogscheut van het parcours. Daar stond hij later in zijn leven mee aan de wieg van het Hondapark en de voormalige discotheek 'The Kid' in Wezel.

Vanaf 2008 tot aan zijn overlijden was Geboers in Lommel organisator van de Belgische manche van het wereldkampioenschap, de zogenaamde GP van België. Tussen 2002 en 2007 nam Geboers deze rol ook al op zich aan de Citadel van Namen. Zelf beschreef Geboers zijn rol als het vinden van de nodige middelen om de GP in België te behouden en er een prachtige ervaring van te maken voor bezoekers en deelnemers. Zo ijverde hij voor het behoud van ‘zijn’ sport, die op diverse circuits in ons land verdween, mede door disputen met natuurorganisaties.

Aan het crossparcours in de Marie Curiestraat is het momenteel over de koppen lopen. Mensen staan massaal aan te schuiven in het zand om een laatste groet uit te brengen. Fans herinneren Geboers als ‘Mister 875’, een bijnaam die hij dankte aan wereldtitels in alle drie de categorieën: 125cc, 250cc en 500cc (opgeteld is dat 875). Anderen refereren naar zijn andere koosnaam ‘The Kid’, wat hij dan weer dankt aan zijn eerste successen op erg jonge leeftijd. Geboers was amper 17 toen hij zijn eerste GP won en behaalde een jaar later al brons op zijn eerste WK bij de profs. In totaal won Geboers 39 Grote Prijzen. In 1988 werd hij Sportman van het jaar. Na zijn carrière ging Geboers aan de slag bij het Suzuki-team samen met broer Sylvain en maakte hij zijn toetreding in de ondernemerswereld.

De ex-motorcrosser laat een vrouw en twee kinderen na. De familie bedankte iedereen al voor de steun die ze mochten ontvangen, maar vroeg eveneens om hun privacy tijdens het rouwproces te respecteren.