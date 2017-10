Duitser René Rast verovert DTM-titel na knotsgekke slotmanche XC

Bron: Belga 0 Getty Images Auto- en Motorsport René Rast (Audi RS5) heeft op de Duitse Hockenheimring in extremis de titel in het DTM-kampioenschap veroverd. De Duitser wipte dankzij zijn tweede stek in de tweede race van de slotmanche van de derde naar de eerste plaats in het klassement. Zijn landgenoot Marco Wittmann (BMW M4) kwam als eerste over de streep.

Als twee honden vechten om een been, loopt een derde ermee heen. Dat moet Rast gedacht hebben in de tweede race van de negende manche. Voor aanvang van de wedstrijd moest de Duitser, die 159 punten telde, nog behoorlijk wat goedmaken op de Zweed Mattias Ekström (Audi RS5, 172 punten) en de Brit Jamie Green (Audi RS5, 163 ptn).



Na incidenten tijdens de eerste race moesten Ekström en Green vertrekken vanop de veertiende en vijftiende plaats op de startgrid. De dertigjarige Rast profiteerde optimaal en kwam na een intelligente wedstrijd als tweede over de streep na Wittman en voor zijn landgenoot Mike Rockenfeller (Audi RS5). Green (5de) en Ekström (8ste) maakten heel wat posities goed, maar zagen de DTM-titel naar hun Duitse ploeggenoot gaan. In de eindstand heeft Rast (179 ptn) drie punten meer dan Ekström (176) en zes punten meer dan Green (173).



Onze landgenoot Maxime Martin (BMW M4) kwam als zesde over de streep en sluit het DTM-kampioenschap af op de achtste stek met 132 punten. Audi verzekerde zich gisteren al van zijn tweede constructeurstitel op rij.