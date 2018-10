DTM-kampioenschap keert voor het eerst sinds 2002 terug naar Zolder Redactie

12 oktober 2018

11u35 1 Auto- en Motorsport In mei volgend jaar wordt in Zolder een manche van het Duitse kampioenschap voor toerismewagens (DTM) georganiseerd. Het is van 2002 geleden dat het circuit in Limburg dergelijk evenement kreeg toegewezen.

Het DTM-kampioenschap houdt in 2019 van 17 tot 19 mei halt in Zolder voor de derde race in de titelstrijd. Dat bleek vrijdag bij de voorstelling van de DTM-kalender.

De laatste keer dat de DTM-wagens in België te bewonderen vielen, was in 2005. Toen was er een manche in Spa-Francorchamps. Het is voorlopig afwachten of er een Belgische rijder zal deelnemen aan het DTM-kampioenschap. Maxime Martin wordt geciteerd bij Aston Martin.