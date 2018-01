Droom van Alonso gaat in vervulling: Spanjaard mag van McLaren meedoen aan 24 uur van Le Mans LPB

30 januari 2018

18u14

Bron: anp 4 Auto- en Motorsport Fernando Alonso ziet een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. De Spaanse Formule 1-piloot start dit jaar in de 24 uur van Le Mans. Zijn team McLaren heeft hem toestemming gegeven de autosportklassieker op 16 en 17 juni te rijden voor het team van Toyota.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het mijn ultieme doel is de 'Triple Crown' te winnen: de Grote Prijs van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans", zegt de 36-jarige Alonso, ploegmaat van onze landgenoot Stoffel Vandoorne bij McLaren. "Ik heb het vorig jaar geprobeerd in de Indy 500, maar dat lukte helaas niet. Nu heb ik de kans om voor de winst te gaan in Le Mans. Dat wordt een grote uitdaging, want er kan veel verkeerd gaan, maar ik ben er klaar voor."

Vooralsnog heeft Alonso alleen de zege in Monaco op zak. De Brit Graham Hill is de enige coureur die de 'Triple Crown' op zijn naam heeft.

Het contract dat Alonso met Toyota heeft afgesloten, houdt in dat hij dit jaar meer langeafstandsraces uit het WK endurance zal rijden. De focus ligt echter op de Formule 1. McLaren heeft hoge verwachtingen voor het nieuwe seizoen omdat het niet meer met de broze motoren van Honda rijdt, maar zal racen met de krachtbron van Renault. Zoals het er nu naar uitziet, slaat Alonso een langeafstandsrace in Japan op 21 oktober over omdat die samenvalt met de GP van de Verenigde Staten.