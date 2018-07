Dries Vanthoor pakt pole in 24 Uur van Spa-Francorchamps LPB

27 juli 2018

21u11

Dries Vanthoor (Audi WRT) heeft zich verzekerd van de polepositie voor de 24 Uur van Spa-Francorchamps. De jongere broer van Laurens domineerde de Superpole. Maxime Martin reed liefst zes tienden van een seconde trager dan Vanthoor, maar werd wel tweede. De eerste startrij kleurt dus volledig Belgisch.

Vandaag streden de twintig snelste wagens van de donderdag afgewerkte kwalificaties om de definitieve startposities. In dat competitieve Blancpain GT-veld maakte de 20-jarige Dries Vanthoor indruk in zijn Audi R8 LMS. De Limburger was de enige van het hele pak die zijn beste kwalificatietijd kon verbeteren. Met 2:18.576 hield hij 0.605 over op de Aston Martin van Maxime Martin. Maxime Soulet (Bentley) mag vanop de elfde plaats starten en deelt de zesde startrij met Laurens Vanthoor (Porsche), die twaalfde werd.

Vorig jaar won het trio Haase/Gounon/Winkelhock met een Audi R8 van de Franse ploeg Saintéloc. De Duitsers Haase en Winkelhock rijden dit jaar samen met onze landgenoot Frédéric Vervisch. Zij starten vanaf positie zeven.