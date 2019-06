Dries Vanthoor en Frédéric Vervisch pakken de zege in 24 Uur van Nürburgring Joost Custers

23 juni 2019

16u51 1 Autosport De 47ste editie van de 24 Uur van de Nürburgring is een geweldige editie voor de Belgen geworden. Na een thriller van start tot finish ging de winst naar de Audi Sport Team Phoenix Audi R8 LMS van Dries Vanthoor, Frederic Vervisch en de Duitse routiniers Frank Stippler en Pierre Käffer.

De winnaars in de race amper 30 seconden over op de Manthey-Racing Porsche 911 GT3 R van Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Michael Christensen en Earl Bamber en dat uiteraard na de tijdstraf van 5 minuten voor de Porsche. De broers Vanthoor werden dus één en twee, tijdens wat één van de grootste wedstrijden van het seizoen is en dat is uiteraard bijzonder zeldzaam. Olivier Muytjens werd met zijn team tweede in de klasse SP3 en JJ Motorsport miste net het podium in V4.

De 24 Uur van de Nürburgring viel een week na Le Mans en in alle eerlijkheid de Franse klassieker heeft dit jaar niet kunnen opboksen tegen het feest in de Eifel. 250.000 toeschouwers, één groot feest, een schitterende manche van het WTCR en vervolgens een race tussen drie constructeurs op het scherp van de snee, met voor ons Belgen een waanzinnig resultaat. Dries Vanthoor, in 2017 winnaar in LM GTE Am in Le Mans, in 2018 in Zolder, mag nu de 24 Uur in de Groene Hel op zijn naam schrijven. Fred Vervisch voegt na Dubai een tweede zege in een 24-uursrace in 2019 aan zijn palmares toe en de beide landgenoten deden dat na een tijdstraf voor Laurens Vanthoor, die in een moeilijke situatie de gele vlaggen miste en daarvoor meer dan 5 minuten naar de strafbank moest.

De andere Belgen dan, met een twaalfde plek voor Adrien de Leener in een Porsche 911 GT3, terwijl Herwig Daenens met zijn grote baas bij Toyota in de klasse SP8T naar het podium mocht. Nog een podium en nog met Toyota, was er voor het trio Muytjens-Derenne-Brody in SP3, terwijl JJ Motorsport met Denys-Eyckmans-Beulen-Penttinen op 16 seconden na het podium miste bij het debuut van het Brusselse team. Denis Dupont en Nico Verdonck kwamen niet verder in het stuk voor.