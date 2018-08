Drie op drie voor Fernando Alonso en Toyota in Zes Uur van Silverstone GVS

19 augustus 2018

22u32

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport De Spanjaard Fernando Alonso, de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima hebben hun Toyota naar de eerste plaats gestuurd in de Zes Uur van Silverstone, de derde manche van het WK uithoudingsracen (WEC). Onze landgenoot Maxime Martin (Aston Martin) eindigde in de categorie GTE Pro op de vijfde plaats.

Alonso, Buemi en Nakajima wonnen eerder dit jaar al de 6 Uur van Spa-Francorchamps en de 24 Uur van Le Mans. Op het beroemde circuit van Silverstone vervolledigde het team van de afscheidnemende F1-kampioen zijn hattrick. Alonso en co haalden het voor de tweede Toyota van de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn Jose Maria Lopez. De Zwitser Mathias Beche, de Amerikaan Gustavo Menezes en de Fransman Thomas Laurent verzekerden zich in hun Rebellion van de derde podiumplek.

Maxime Martin en zijn Britse ploegmaat Alexander Lynn lieten in de kwalificaties de tweede tijd optekenen, maar konden die goede prestatie in de competitieve GTE Pro-klasse niet helemaal bevestigen. Hoewel de Aston Martin duidelijk stappen voorwaarts heeft gezet, mist de wagen van onze landgenoot nog koersbehendigheid. De eerste top 5 van het seizoen geeft de burger alvast moed. De Ferrari van de Italiaan Alessandro Pier Guidi en de Brit James Calado was de snelste in de GTE Pro.

De vierde WK-manche vindt binnen twee maanden plaats in Japan, waar op 14 oktober de Zes Uur van Fuji wordt afgewerkt.