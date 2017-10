Dovizioso klopt WK-leider Marquez na thriller in Japan XC

De Italiaan Andrea Dovizioso heeft de Grote Prijs van Japan MotoGP, de vijftiende manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Op het circuit van Motegi bleef Dovizioso de Spaanse WK-leider Marc Marquez (Honda) voor. Dovizioso nadert in de WK-tussenstand zo tot op elf punten van Marquez.

Na een spannend duel in de regen hield Dovizioso aan de meet uiteindelijk 249 duizendsten van een seconde over op Marquez. Een andere Italiaan, Danilo Petrucci (Ducati Pramac), vervolledigde het podium op 10:557.



"Het bleef spannend tot de laatste bocht", verklaarde Dovizioso na afloop. "Je weet met Marc dat het de laatste bocht nog kan gebeuren. Maar ik ben heel blij dat ik de poorten gesloten heb kunnen houden en mijn zege heb kunnen veiligstellen."



Nummer twee Marquez toonde zich na afloop niet echt teleurgesteld. "Het was een fantastische race met twee piloten die streden tot in de de laatste bocht. Ik heb zelf enkele foutjes gemaakt en ik wist dat het in de laatste rechte lijn voorbij was. Dan is de Ducati van Dovizioso immers iets sneller."



De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha), na een sterk begin van het seizoen ook een titelkandidaat, stelde teleur met een negende plaats, op 36:575. Als derde in de WK-tussenstand telt hij intussen 41 punten achterstand op Marquez en 30 op Dovizioso. De wereldtitel lijkt voor hem quasi onmogelijk te worden.



Vinales' ploegmakker, de Italiaan Valentino Rossi, moest net als de vierde in de WK-tussenstand, de Spanjaard Dani Pedrosa (Honda), opgeven.

Uitslag

1. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) de 24 ronden in 47:14.236



2. Marc Marquez (Spa/Honda) op 0.249



3. Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) 10.557



4. Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 18.845



5. Alex Rins (Spa/Suzuki) 22.982



6. Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 24.464



7. Aleix Spaargaro (Spa/Aprilia) 28.010



8. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) 29.475



9. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 36.575



10. Loris Baz (Fra/Ducati Avintia) 48.506



...



Opgaves: Alvaro Bautista (Spa/Ducati Aspar), Dani Pedrosa (Spa/Honda), Karel Abraham (Tsj/Ducati Aspar), Cal Crutchlow (GBr/LCR Honda), Valentino Rossi (Ita/Yamaha), Kohta Nozane (Jap/Yamaha Tech3).

WK-tussenstand

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 244 ptn



2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 233



3. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 203



4. Dani Pedrosa (Spa/Honda) 170



5. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 168



6. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) 125



7. Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 116



8. Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) 111



9. Cal Crutchlow (GBr/LCR Honda) 92



10. Jonas Folger (Dui/Yamaha Tech3) 84

