Desalle moet enkel Herlings voorlaten in eerste reeks GP van Zwitserland GVS

19 augustus 2018

15u42

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Frauenfeld de eerste reeks van de Grote Prijs motorcross van Zwitserland in de MXGP gewonnen. Clément Desalle (Kawasaki) werd tweede.

In reeks 1 van de zestiende WK-manche was Herlings bijna vijf seconden sneller dan Desalle. De Fransman Romain Febvre werd derde op ruim 22 seconden. De Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM), concurrent van Herlings in de strijd om de wereldtitel, eindigde pas op de achtste plaats. Kevin Strijbos (KTM) werd tiende, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) 16de, Nathan Renkens 29ste en Julien Lieber (Kawasaki) 30ste.

De zege in de eerste reeks bij de MX2 ging naar Pauls Jonass (KTM). De Let, regerend wereldkampioen in de MX2, haalde het voor de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM). De Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna) eindigde op de derde plaats. Brent Van doninck (Husqvarna) werd 16de.

Later op de dag komen de motorcrossers nog een tweede keer in actie.