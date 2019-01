De Soultrait snelste bij motoren in derde Dakar-rit, leider Barreda moet opgeven - Peterhansel wint bij wagens LPB

09 januari 2019

21u19

Bron: afp/belga 0 Auto- en Motorsport Xavier De Soultrait (Yamaha) heeft de derde etappe bij de motoren gewonnen in de Dakar-rally. De Fransman had bij de finish 15 seconden voorsprong op eerste achtervolger Pablo Quintanilla (KTM), die de leiding overneemt van Joan Barreda (Honda). De Spanjaard kwam onderweg vast te zitten en moest opgeven.

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Barreda, die als vierde passeerde aan het derde waypoint. Na 143 km week de Spanjaard even van de goede piste af en kwam vast te zitten. Na een uur zwoegen gooide de leider de handdoek. Ook bij zijn negende deelname zal hij de Dakar niet winnen.

Matthias Walkner, de winnaar van vorig jaar, week iets over halfweg ruim 4 km van de goede piste af en verloor 23'15" op ritwinnaar De Soultrait. In de stand zakt de Oostenrijker naar de achtste plaats op 21'14" van Quintanilla. De Amerikaan Toby Price (KTM) kreeg eveneens een tik en verloor 14'16". Hij zakt naar de vijfde plaats op 15'17" van de leider.

Quintanilla reed een zeer constante etappe en nam iets voor halfkoers de leiding. In de tussenstand heeft de Chileen 11'23" voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides. Sam Sunderland (KTM) verloor vandaag 8'26" en volgt als derde op 12'12".

Peterhansel wint bij wagens

Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) was de beste in de derde etappe bij de wagens. De Fransman had bij aankomst 3'26" voorsprong op Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing), die de leiding overneemt van zijn teamgenoot Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing). De Zuid-Afrikaan kreeg na 172 km technische problemen en heeft de rit nog niet beëindigd. Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden de derde tijd en staan in de stand op de vijfde plaats.

Donderdag wordt het eerste deel van de marathonetappe gereden. De motoren en quads trekken naar Moquegua. De wagens, trucks en SXS’s bivakkeren in Tacna. Tijdens een marathonetappe mogen de deelnemers zelf aan hun voertuigen sleutelen, maar is er geen assistentie van buitenaf toegestaan.