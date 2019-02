De miserie houdt aan, maar Stoffel Vandoorne is een gelukkig man: “Hier is het instappen en gaan” GVS

04 februari 2019

11u40

Bron: Motorsport.com 0 Auto- en Motorsport Ook in de Formule E loopt het voor Stoffel Vandoorne (26) niet van een leien dakje. Na drie races waarvan twee opgaven sprokkelde onze landgenoot nog geen enkel punt. Toch voelt Vandoorne zich in zijn sas in zijn elektronische bolide. “Ik ben niet wanhopig voor een terugkeer naar de Formule 1”, vertelt hij in een interview met het gespecialiseerde Motorsport.com.

Een nieuw jaar, dezelfde miserie. Waar Stoffel Vandoorne in 2018 veelvuldig zijn F1-wagen vroegtijdig naar de garage stuurde, heeft de 26-jarige West-Vlaming ook bij zijn nieuw avontuur in de Formule E al twee opgaven na drie manches achter zijn naam. Enkel de openingswedstrijd van Saudi-Arabië werkte hij af zonder kleerscheuren: hij finishte als zestiende. In Marrakesh werd hij na één ronde aangetikt door ploegmaat Gary Paffett en was zijn race voorbij. In Santiago knalde Vandoorne zelf in de muur. Het verdict: 0 punten na drie weekends - een horrorstart.

It was going so well for @svandoorne up until this moment 😔#SantiagoEPrix pic.twitter.com/Zyh9zGkhon ABB Formula E(@ FIAFormulaE) link

Ideale moment

Toch is Stoffel allesbehalve ontredderd. In een interview met het gespecialiseerde Motorsport.com geeft hij aan dat hij zich echt wel vermaakt en de alternatieve raceklasse als een project van lange adem beschouwt. “Ik zie de FE als iets voor de lange termijn. Ik zit bij een team (HWA Racelab, dat ondersteuning geniet van F1-topmerk Mercedes, red) dat goede banden heeft met Mercedes en in het verleden succesvol is geweest bij alles waar het aan heeft deelgenomen. Mercedes zelf treedt ook straks toe tot de Formule E. Daar ligt een grote kans voor mij. De FE is echt aan het groeien, steeds meer fabrikanten treden toe. Maar ik ben er relatief vroeg bij. Net op het moment dat een nieuwe generatie auto’s werden geïntroduceerd, trad ik toe. Dat was het ideale moment.”

Een terugkeer naar de Formule 1 lijkt Vandoorne zo uit zijn hoofd te hebben gezet. “Ik focus nu op de Formule E. We zien wel wat er gebeurt. De F1 is zo onvoorspelbaar. Er staan nu jongens op de grid waarvan we niet hadden gedacht dat ze er nu zouden staan. En er zijn jongens niet langer bij waarvan we dachten ze er nog wel zouden zijn. Ik ben alleszins niet wanhopig voor een terugkeer. Ik wil iets opbouwen in de FE.”

Alles op één dag

Een klasse waar het totaal anders rijden is. “Er is een behoorlijk groot verschil. De wagen heeft minder grip dan een Formule 1-auto. Je hebt geen downforce en je rijdt met banden die alle weersomstandigheden aankunnen. Doordat we op stratencircuits vertoeven, heb je in de auto het gevoel dat het heel hard gaat. En de banen zijn hobbelig, dat maakt het zwaar in de wagen.” Ook een klasse waarin Stoffel zich beter voelt, zo blijkt. “Alles gebeurt op één dag. Dat is uitdagender. We staan ’s ochtends supervroeg op en hebben maar twee trainingen met slechts één uur pauze ertussen. Dat is heel anders dan in de Formule 1. Alles gebeurt hier heel snel achter elkaar. Je hebt bijna geen tijd om na te denken en te analyseren. Je moet gewoon aan de slag gaan en doen wat je moet doen. Maar die werkwijze past wel bij me. Ik vind het wel prettig om niet te veel bezig te hoeven zijn met data. Het is instappen en gaan.”

Vandoorne hoopt wel snel de nul van de tabellen te vegen. “Doelen stellen is onmogelijk, want het team en ik zijn allebei nieuw in dit kampioenschap. We moeten samen leren. Maar er is ruimte voor verbetering. Dit jaar wil ik toch al een paar keer verrassen. In de kwalificaties of in de race.” De volgende manche wordt op 16 februari in Mexico-Stad afgehaspeld. Een andere landgenoot maakt overigens wel furore. Jérôme d’Ambrosio (Mahindra Racing) won in Marrakesh en staat in het algemene klassement tweede, na Sam Bird.