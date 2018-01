De macht van het geld: dieptepunt aan Belgische deelnemers in 40ste Dakar LPB

Bron: Belga 10 Getty Images Auto- en Motorsport De veertigste editie van de Dakar, de tiende in Zuid-Amerika, wordt er één met het minst aantal Belgische deelnemers van de afgelopen jaren. Slechts elf Belgen staan op 6 januari in Lima aan de start, aangevuld met één Belgische teammanager. Een absoluut dieptepunt. In 2011 kozen nog 31 Belgen voor de moeder aller rallyraids.

Organisator ASO heeft de Dakar de voorbije jaren alsmaar geprofessionaliseerd, waardoor er minder ruimte is voor de amateurs. De macht van het geld regeert. Peru, Bolivië en Argentinië investeren in de Dakar, die in Zuid-Amerika bijzonder populair is. Een andere factor is het parcours en de onvoorspelbare weersomstandigheden. Rijden op grote hoogte vraagt veel van mens en machine.

Bij de motorrijders is er slechts één Belgische deelnemer. Jeroen Ramon (Yamaha) staat na twaalf jaar nog eens aan de start van de Dakar. Ramon is een kistenrijder, een motorrijder zonder team en bijgevolg zonder assistentie. In Afrika was dat heel normaal. In Zuid-Amerika is de Belg een uitzondering. Ramon begint zonder enige voorbereiding aan een tocht van 9.000 kilometer, die van start gaat in het Peruviaanse Lima en eindigt in het Argentijnse Cordoba. "Enerzijds kijk ik geweldig uit naar de Dakar, anderzijds heb ik heel veel vraagtekens", zegt de 53-jarige West-Vlaming. "De warmte, de koude, de hoogte. Ik weet niet wat dat met mijn kleine motor en mezelf zal doen. Mijn laatste Dakar dateert van 2006. Het was mijn laatste wedstrijd. Nadien heb ik enkel nog voor het plezier met de motor gereden. Omwille van mijn drukke professionele leven heb ik dit jaar slechts zes keer mijn motor uit de garage gehaald. De voorbije jaren volgde ik de Dakar via de televisie. Omdat ik steeds maar zat te sakkeren en te zeuren, zei mijn dochter dat ik me moest inschrijven. Ik voegde de daad bij het woord en kreeg eind maart toestemming om te starten."

Colsoul: "Beter doen dan zevende plaats"

Bij de wagens zijn er geen Belgische rijders, wel twee corijders. François Xavier Beguin neemt met de Fransman Patrick Sireyjol opnieuw deel met een Buggy en mikt op een plaats in de top vijftien. Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) is sinds dit jaar prof bij het X-Raid team en maakt met de Pool Jakub Przygonski kans op een dichte ereplaats. "Het doel is om beter te doen dan die zevende plaats van vorig jaar", zegt Colsoul. "Toen kenden we heel wat problemen. Zonder die problemen had de top vijf erin gezeten. Laat dat dan ook de ambitie zijn voor dit jaar, al moet ik er meteen aan toevoegen dat het zinloos is om te pronostikeren in de Dakar. Met wat geluk ben je derde op de rustdag, maar voor hetzelfde geld sta je op de dertiende plaats, of erger nog, ben je al op weg naar huis. Dag per dag nemen, alles tot in de puntjes voorbereiden, gefocust werken en hopelijk gespaard blijven van technische problemen. Dat is het ideale recept voor een zorgeloze Dakar. In theorie, want de praktijk is vaak anders."

De meeste Belgen starten bij de vrachtwagens. In totaal zijn het er acht. Twee van hen, Steven Rotsaert en Dave Ingels, besturen een truck. De andere zes zijn ofwel navigator of mecanicien. De meest ervaren onder hen is Charly Gotlib. Hij vormt samen met Rotsaert en Jan Van der Vaet (MAN) het enige volledige Belgische team.



De Belg die het meest in de schijnwerpers zal lopen, is teammanager Jean-Marc Fortin. Hij is verantwoordelijk voor tien wagens, waaronder die van de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota), die voor een derde eindzege gaat.

Infografieken Nederland

De 40ste editie van de Dakar start aanstaande zaterdag in de Peruaanse hoofdstad Lima. Via Bolivië gaat het richting Argentinië, waar de Dakar op zaterdag 20 januari eindigt in Cordoba. De deelnemers krijgen in die tijdspanne één rustdag en veertien ritten voor de wielen geschoven, goed voor ruim 4.300 competitieve kilometers. Verbindingsritten meegerekend, legt elke Dakar-deelnemer bijna 9.000 kilometer in vijftien dagen af.

525 deelnemers afkomstig uit 54 verschillende landen nemen deel aan de Dakar, die wereldwijd na de Formule 1 het op één na grootste motorsportevenement is. 332 voertuigen, waarvan 190 motoren en quads, 105 wagens en 42 vrachtwagens zullen zich deze week aanmelden bij de administratieve en technische controles. Onder hen slechts elf Belgische deelnemers, een absoluut dieptepunt.

Met 337 ingeschreven voertuigen is er een lichte stijging ten opzichte van 2017, toen er 318 voertuigen van start gingen in Asuncion in Paraguay. Vergeleken met 2016 is er dan weer een lichte daling te merken. In Buenos Aires reden toen 347 voertuigen over het startpodium. Vergeleken met de topeditie van 2013 is er een forse terugval. Toen gingen er 449 voertuigen van start in Lima.

