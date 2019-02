Daytona 500-autorace opgeschrikt door massale crash met 200 km/u, liefst 21 wagens betrokken TLB

18 februari 2019

11u45

Tijdens de Daytona 500, de traditionele openingsrace van het NASCAR-seizoen, is het tot verschillende incidenten gekomen. Het voornaamste voorval speelde zich zo'n tien ronden voor de finish af. Liefst 21 wagens raakten betrokken bij een massale crash, volgens Amerikaanse media met een snelheid van zo'n 200 km/uur. Denny Hamlin won de race uiteindelijk.

De Amerikaan Paul Menard was de verantwoordelijke voor het incident. Menard, die rondreed in vijfde positie, tikte de wagen voor zich (van Matt DiBenedetto) aan, waardoor die begon te tollen en een kettingbotsing veroorzaakte waarbij dus in totaal 21 bolides betrokken raakten. De crash werd meteen omgedoopt tot ‘The Big One’, zoals dat wel vaker gebeurt met een stevige crash tijdens de Daytona 500. Als bij wonder hield geen enkele bestuurder verwondingen over aan het incident.

Hamlin pakte de 33ste NASCAR-zege van zijn carrière en zijn tweede Daytona-overwinning ooit. Het NASCAR-kampioenschap is de populairste autosportcompetitie in de Verenigde Staten.