06 maart 2018

Danilo Berto moet een wel érg goede engelbewaarder hebben. Afgelopen zondag, op het circuit van Interlagos in het Braziliaanse Sao Paulo, verscheen de motorracer aan de start van de Copa Pirelli (het voorseizoen van het Braziliaanse Superbike-kampioenschap, zeg maar) en ei zo na was dat ineens ook zijn laatste race.

Bij de start verloor hij compleet de controle over zijn motor, waardoor het voorwiel van de grond kwam. Hij werd van zijn voertuig geslingerd en terwijl enkele motoren nog tijdig konden uitwijken, kwam er eentje vol op de man afgevlogen. Gelukkig wist die in extremis ook nog uit te wijken, waardoor Berto er uiteindelijk vanaf kwam met een gebroken been. Dat heet dan door het oog van de naald kruipen...