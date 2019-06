Danilo Petrucci boekt voor eigen publiek eerste MotoGP-zege XC

02 juni 2019

16u01

De Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) heeft de Grote Prijs motorsport van Italië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven.

In de zesde WK-manche van het seizoen haalde hij het op het circuit van Mugello van de Spanjaard Marc Marquez (Honda), die met zijn tweede stek zijn leidersplaats in de WK-stand verstevigde. Met Andrea Dovizioso (Ducati) eindigde er nog een tweede Italiaan en een tweede Ducati op het podium. Een opsteker voor het Italiaanse merk, dat zijn hoofdzetel in Bologna heeft, niet al te ver van Mugello.

Voor de 28-jarige Petrucci was het nog maar de eerste zege in de MotoGP, nadat hij de voorbije twee jaren op de achtste plaats eindigde in de WK-stand. De eerstvolgende WK-manche wordt op 16 juni in Catalonië gereden.

Uitslag:

1. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) de 23 ronden in 41:33.794

2. Marc Marquez (Spa/Honda) op 0.043

3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 0.338

4. Alex Rins (Spa/Suzuki) 0.535

5. Takaaki Nagakami (Jap/Honda-LCR) 6.535

WK-stand:

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 115 ptn

2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 103

3. Alex Rins (Spa/Suzuki) 88

4. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 82

5. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 72