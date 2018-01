Wat u moet weten uit de Dakar: Al-Attiyah heeft twee gezichten, huilen met de pet op bij MINI Joost Custers

Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft twee gezichten in deze Dakar. De man uit Qatar won de eerste rit, verloor eigenlijk voor zijn doen behoorlijk wat tijd in de tweede etappe, maar tussen Pisco en San Juan de Marcona zette de winnaar van 2011 en 2015 weer eens orde op zaken. Hij won de rit en is terug derde in de tussenstand op amper 7min43 van de nieuwe leider Stéphane Péterhansel (Peugeot). Gisteren moest de Qatarees onderweg het tempo laten zakken omdat zijn Franse corijder Mathieu Baumel meermaals doodziek en overgevend de auto diende te verlaten, maar maandag ging het dus weer een stuk beter.

Al-Attiyah-Baumel wonnen dus voor rekening van het Belgische Overdrive Toyota, voor een Peugeot-armada, met in volgorde Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz en Sébastien Loeb. De vorige leider Cyril Despres werd vijfde, ook in een Peugeot. Giniel de Villiers werd in een Toyota zesde.

Bij MINI is het ondertussen huilen met de pet op. Bryce Menzies crashte indrukwekkend op zondag, Nani Roma verloor toen ook al twintig minuten en vandaag mocht Mikko Hirvonen een kruis over zijn ambities maken. De Fin verloor een uur met mechanische problemen. Beste MINI was dan maar die van Tom Colsoul en zijn Poolse teamgenoot Przygonski. Zij staan nu twaalfde algemeen.

Bij de motoren won leider Scott Sunderland de rit en hij blijft dan ook leider in de tussenstand. (JCA)

De Fransman Mathieu Serradori en onze landgenoot Francis Lurquin (LCR30) hebben hun eerste dagzege in de Africa Race behaald, voor de Russische leider Vasilyev (Mini) en de Optimus buggy van het Franse duo Gomez-Borsotto. Een minder dagje voor het beste volledig Belgische team, Imschoot en Van Hyfte op de Toyota Hi-Lux. Zij tikten aan als 16de nadat zij tweemaal lek reden. Vasilyev blijft leider.