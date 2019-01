Vierde ritzege voor Sébastien Loeb in Dakar, Toby Price neemt leiding bij motorrijders na opgave Ricky Brabec MH

15 januari 2019

21u28

Bron: Belga 0 Dakar De Fransman Sébastien Loeb en zijn Monegaskische navigator Daniel Elena (Peugeot 3008 DKR) hebben vandaag de achtste etappe in de 41e Dakar gewonnen. De negenvoudige wereldkampioen rally had voor 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco 7:37 minder nodig dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing). De Pool Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden de derde tijd.

In de stand loopt Al-Attiyah verder uit op Peterhansel (MINI John Cooper Buggy). De Fransman verloor dinsdag 24:14 en zakte in de stand naar de vierde plaats. Op het vlak van etappezeges doet niemand beter dan Loeb. Hij won er vier van de acht. Eerder was hij ook in de tweede, de vijfde en de zesde etappe de snelste. Toch zal Loeb naar alle waarschijnlijkheid deze Dakar niet winnen. Door motorpech, drie lekke banden op één dag en maandag nog elektrische problemen verloor hij een pak tijd. Dag na dag haalt het competitiebeest het van de tegenslag. In de stand schuift Loeb op naar de derde plaats, op 46:45 van Al-Attiyah en op 16 seconden van de tweede plaats van de Spanjaard Nani Roma (MINI John Cooper Works).

Dertienvoudig eindwinnaar Peterhansel kreeg nogmaals een klap te incasseren. Een uppercut die hem wellicht definitief uittelt voor de eindzege. De Fransman volgt als vierde op 53:30 van de leidersplaats. Dat lijkt een onoverbrugbare achterstand, al kan het in de Dakar snel keren.

Jakub Przygonski en Tom Colsoul zijn in de stand zesde, op 4:23 van de vijfde plaats van de Fransman Cyril Despres (MINI John Cooper Buggy). Morgen wordt de negende en voorlaatste etappe van deze Dakar gereden. Een rondje rond Pisco van 410 kilometer, waarvan 313 tegen de tijd.

Fortin: “Het is nog niet voorbij. Dit is en blijft de Dakar”

Nasser Al-Attiyah en zijn navigator Matthieu Baumel (Toyota Overdrive Racing) hebben hun voorsprong in de Dakar met meer dan een kwartier vergroot. In de stand heeft de tweevoudige eindwinnaar nu 46:29 voor op Nani Roma (MINI John Cooper Works). Teammanager Jean-Marc Fortin is tevreden, maar blijft op zijn hoede.

“46 minuten is comfortabel maar er resten ons nog twee ritten. Dit is en blijft de Dakar. Ik wil niet horen dat de zege nu al zo goed als binnen is, want dat is helemaal niet zo. Ervaren rijders als Sainz, Despres en onze Bernhard ten Brinke zijn vandaag in het mulle zand in moeilijkheden gekomen. Peterhansel heeft de zandplaten moeten gebruiken om verder te kunnen. Ik wil maar zeggen: als hen dat kan overkomen, dan kan dat ook bij Nasser gebeuren. Geloof me, het is echt nog niet gedaan. Woensdag blijven we in de buurt van Pisco en doen we enkele duinen aan die we ook dinsdag doorkruist hebben. De rit van dinsdag was moeilijker dan die van maandag. Loeb heeft een prachtige rit gereden en ons verslagen. Nasser heeft een goed ritme aangehouden, zonder daarbij aan te vallen of risico’s te nemen. Het is belangrijk dat hij de focus niet verliest. Vandaag heeft hij dat uitstekend gedaan. Ik verwacht morgen van hem hetzelfde.”

Toby Price neemt leiding na opgave Ricky Brabec bij motorrijders

De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) won de achtste etappe voor motorrijders. Voor de titelverdediger is het zijn tweede ritzege. Walkner was over 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco 45 seconden sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) en 1:13 dan Toby Price (KTM). De Australiër neemt de leiding over van de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), die vroeg in de etappe uitviel met motorpech.

De dag begon dramatisch voor Brabec (Honda). De leider moest na 56 kilometer opgeven nadat de motor van zijn Honda het begeven had. In 2018 moest hij in de tiende rit ook al opgeven met een kapotte motor. Brabec won in deze Dakar één etappe en was volop in strijd voor een eerste Amerikaanse eindoverwinning. De laatste overwinning van een Honda-rijder in de Dakar dateert van 1989. Toen won de Fransman Gilles Lalay. De voorbije 17 edities werd de Dakar bij de motoren gedomineerd door KTM.

Het had er de hele dag alle schijn van dat Toby Price de etappe zou winnen. Aan alle zes waypoints liet hij de snelste tijd optekenen. In de slotkilometers haalde Walkner alles uit de kast en liet hij Quintanilla en Price achter zich.

Met nog twee ritten te gaan neemt Price de leiding over van de onfortuinlijke Brabec. Een opmerkelijke prestatie van de Australiër, die in voorbereiding op de Dakar zwaar ten val kwam en daarbij een polsblessure (scafoidebreuk) opliep. "Ik heb het maximum gegeven. Meer kan ik niet doen, mijn pols staat in brand", reageerde Price, die al drie keer op het eindpodium stond: als winnaar in 2016 en als derde in 2015 en vorig jaar.

Price heeft een kleine voorsprong van 1:03 op Quintanilla. Walkner volgt als derde op 6:35. Drie seconden verder staat de Brit Sam Sunderland (KTM). Adrien Van Beveren (Yamaha) is vijfde op 9:54. Na de opgave van Brabec kwam Van Beveren virtueel aan de leiding, maar de Fransman verloor onderweg 11 minuten.