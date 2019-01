VIDEO. Russische trucker rijdt toeschouwer aan in Dakar en raast gewoon verder LPB

12 januari 2019

15u18

Bron: reuters 4 Dakar De organisatie van de Dakar Rally heeft de Russische vrachtwagenrijder Andrej Karginov (43) uit de wedstrijd gezet. Karginov, winnaar van twee etappes bij de truckers en nummer twee in het klassement, reed gisteren in de vijfde rit een toeschouwer aan en stopte daarna niet om zich te bekommeren om de gewonde man.

Karginov reed na 279 km in de ruim 500 km lange woestijnproef door Peru in de duinen op een groepje toeschouwers in. De meesten konden nog net op tijd wegspringen, maar een 60-jarige man uit Zuid-Afrika was te laat. De Rus reed met zijn robuuste Kamaz-truck over het been van de man, die zijn heup brak. Deelnemers zijn volgens de organisatie verplicht te stoppen als een toeschouwer is aangereden, maar Karginov raasde op volle snelheid verder in het zand en zou als vierde finishen in de etappe. Het slachtoffer kreeg later hulp van de medische dienst van de rally en werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Arequipa. De Dakar-organisatie liet in een officiële verklaring wel weten dat de betrokken toeschouwers buiten de beveiligde zone voor het publiek stonden. Ze drukte de toeschouwers op het hart om de rally alleen vanuit de speciaal aangewezen vakken voor toeschouwers te aanschouwen.

RACE ACCIDENT INVOLVING A SPECTATOR

At km 279 of the SS, a 60-year-old #SA🇿🇦 , who was watching the race in an unsecured area , was hit by a race truck (#518 Andrey Karginov).

Suffering a broken femur. pic.twitter.com/V1jTYlJvG2 Live Event Broadcast(@ iLEBsa) link

Karginov won de Dakar Rally in 2014. Hij deed voor de zevende keer mee in het team van Kamaz, dat de laatste jaren de Dakar domineert. Kamaz-teambaas Vladimir Tsjagin, zelf veelvuldig winnaar van de rally, vond de uitsluiting een zware straf. “Vijf toeschouwers stonden precies op het spoor dat Andrej volgde”, aldus Tsjagin. “Vier wisten tijdig weg te springen, maar de vijfde kwam met zijn been onder het achterwiel van de truck. Andrej zag dit allemaal niet. Hij reed omhoog en dan is alles wat je ziet je windscherm en de top van het duin.”