Tom Colsoul maakt ambitie waar in Dakar: "Maar hoopten nooit op opgave van een concurrent" Redactie

20 januari 2018

12u51

Bron: Belga 0 Dakar Tom Colsoul en Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works) zijn op de voorlaatste dag opgeschoven naar de top 5 van het klassement. Met de laatste klassementsrit voor de boeg heeft het duo de vooropgestelde ambitie waar gemaakt.

"We hadden inderdaad gehoopt dat er nog iets zou gebeuren in de deze Dakar", legde Tom Colsoul uit. "Maar we hoopten nooit op de opgave van een concurrent en al zeker niet die van Bernhard Ten Brinke. In 2016 wonnen wij verrassend de proloog. Enkele dagen later reden we lek, legden we het kapotte wiel in de achterbak en ontstond er een brand. Met Cordoba in zicht moeten opgeven is behoorlijk rot. Ik zag Bernhard vandaag staan. Het was een wezenloos, triest beeld. Door de opgave van Bernhard staan wij wel in de top 5."

"We hebben daar keihard voor gewerkt maar eerlijk, ik had die 5de plaats liever op een andere manier bekomen", vervolgde Colsoul. "Voor mij is Bernhard de morele winnaar van de Dakar. Ik heb de bal niet ver misgeslagen door vooraf te stellen dat de laatste ritten mottige ritten waren. Peterhansel verloor een klein uur nadat hij in het eerste deel van de rit iets raakte, daarbij het stuurhuis beschadigde en vervolgens vast kwam te zitten. Dan heb ik het nog niet gehad over de gebeurtenissen en de chaos bij de trucks. Het was alweer een korte nacht. Nog één rit. Laat ons die nog tot een goed einde brengen."

Ten Brinke: "Dit is heel zuur, maar we hebben ons getoond"

Bernhard Ten Brinke (Toyota) leek op weg naar een podiumplaats in de jubileumeditie van de Dakar. Maar met de finish in zicht moest hij de handdoek werpen toen zijn motor het liet afweten. Teammanager Jean-Marc Fortin was er het hart van in. Ten Brinke maakte na afloop de balans van deze Dakar op en kijkt al vooruit.

"Heel zuur, maar we hebben laten zien waartoe we in staat zijn", aldus de onfortuinlijke Nederlander. "We begonnen de dag goed en ook het tweede gedeelte van de proef waren we weer prima onderweg. Totdat we op een recht stuk bij 190 km/u een harde knal hoorden. De motor begaf het en we wisten meteen dat het niet te repareren was. Ja, dan ben je natuurlijk even heel erg teleurgesteld en zit je met z'n tweeën te balen. Toch sta ik nuchter in dit soort zaken. Als je meedoet aan de zwaarste rally ter wereld, en dat was de Dakar dit jaar absoluut, dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren."

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend heb genoten", vervolgde Ten Brinke. "We hebben de klus dit keer niet af kunnen maken. Een dag voor de finish liggen we er uit. Dat is zuur. Maar we hebben wel laten zien waartoe we in staat zijn. Tot vandaag ging alles goed. Het is niet anders. Op naar volgend jaar."

Van Genugten, Der Kinderen en Willemsen sleuren hun truck naar finish

De 13de rit van de Dakar kon een fantastisch mooie etappe worden voor het Nederlandse team De Rooy. Maar dat liep even anders. In volle strijd voor de eindzege moest Villagra de handdoek werpen met een kapotte versnellingsbak.

Iets over 8u00 deze ochtend arriveerden Willemsen en co in het bivak in Cordoba. Teleurgesteld, doodmoe, maar ook opgelucht. In de dertiende etappe viel alles bijna in duigen. Door een kapotte stuurpomp moest het trio de Iveco Powerstar letterlijk door de Argentijnse wildernis naar de finish sleuren.

Tot halverwege het tweede deel van de etappe van San Juan naar Córdoba liep het gesmeerd. "Het was een mooie proef. Wel zwaar, maar we gingen goed", vertelt Willemsen. "In de verbinding tussen de twee delen van de proef in, hoorde ik dat teamgenoot Federico Villagra was uitgevallen. Dat was slecht nieuws, maar het betekende wel dat we ineens zicht had op het podium. We wisten dat we zo rond de tweede, derde plaats reden in de etappe, dus we zijn er eens goed voor gaan zitten. Dit had overwinning nummer 4 moeten worden én minimaal de vierde plaats in het klassement. We liepen in op Mardeev, die op dat moment de snelste tijd had. Het liep fantastisch. Maar in een scherpe bocht naar rechts blokkeerde ineens het stuur."

Het werd snel duidelijk dat een boutje van de stuurpomp was afgebroken. Goed repareren was niet mogelijk, omdat ze precies dat onderdeeltje niet bij zich hadden. Telefonisch overleg met Gerard de Rooy in Nederland leverde twee opties op: "Wachten op de snelle assistentie van Boucou zou zeker vier uur duren. Zorgen dat we konden doorrijden maar zonder stuurbekrachtiging: een uur of drie", vertelt Van Genugten. "We hebben voor de laatste optie gekozen in de wetenschap dat wachten op Boucou altijd nog kon. We hebben de schokdempers eraf gehaald en zijn gaan rijden. In de proef met honderden veelal korte bochten, in het donker langs diepe ravijnen, was het nauwelijks te doen. Bernard is op de motortunnel naast mij gaan zitten om mee te kunnen sturen. We hebben echt samen aan dat stuur moeten sleuren om door de proef te komen. Na de finish waren we er nog niet, want de eerste 70 kilometer naar het bivak was ongeveer hetzelfde terrein als in de proef."

Omdat het trio pas zo laat finishte, is niet duidelijk waar ze nu staan in het klassement, maar zeker is dat ze minstens een paar plaatsen zijn gezakt.

Serge Bruynkens helpt, maar verliest daardoor podiumplaats

In de voorlaatste etappe richting Cordoba hebben Artur Ardavichus, Serge Bruynkens en Michel Huisman (Iveco) zich van hun meest solidaire kant laten zien. Omdat hun teamgenoten Villagra en Van Genugten problemen hadden stopten ze om hulp te bieden. Hun solidair gedrag kost hen het podium.

"De voorlaatste etappe van deze Dakar was er opnieuw eentje in twee delen", begint Serge Bruynkens zijn uitleg. "Het eerste deel was niet echt aangenaam. 144 km over zeer hobbelige wegen. De ene klap volgde de andere op. Tijdens dat eerste deel zijn we gestopt bij Villagra om hulp te bieden bij een bandenwissel. Nadien zijn we hem blijven opwachten in de hoop zijn klassement en zijn Dakar te kunnen redden. We hebben héél lang gewacht, maar dat leek ons ook logisch. Uiteindelijk kwam hij er toch door. Hij reed tegen lage snelheid en sukkelde met de versnellingsbak. Door het tijdverlies zijn we later aan het tweede deel begonnen. Het grootste deel van de rit hebben we in het duister gereden, met slechte verlichting."

"Het tweede deel was een snelle rit, type WRC-etappe", vervolgde Bruynkens. "Omwille van de slechte verlichting zijn we niet voluit kunnen gaan. Toen we Van Genugten zagen staan, zijn we uiteraard gestopt om onze teammaat te helpen. Anderhalf uur tijdverlies door teamgenoten te helpen en anderhalf uur tijdverlies omwille van het slechte licht kosten ons de top 3. We waren dicht bij het podium, maar het heeft niet mogen zijn."