Tom Colsoul komt duinen van Fiambala goed door en blijft zesde in Dakar DMM

18 januari 2018

09u40

Bron: Belga 0 Dakar Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) zijn de koninginnenrit van de Dakar in Argentinië goed doorgekomen. Het duo kende geen problemen in de zware duinen van Fiambala en reed als zevende over de finish in Chilecito. In de stand wijzigt er niets en blijven ze zesde.



"Het was een zware rit maar doenbaar", verklaarde Tom Colsoul. "Omdat we 's ochtends door de duinen reden was het zand nog niet té zacht. Jakub heeft goed gereden. Bij de navigatie zaten er enkele addertjes onder het gras maar ook daar kenden we geen problemen. In deze Dakar heb ik tijdens het navigeren nog geen enkele fout gemaakt. Ik hoop dat ik dit zinnetje zaterdag mag herhalen.

Donderdag komt dé rit waarvan ik voor de start van de Dakar gezegd heb dat het écht de moeilijkste zou zijn. Vorig jaar is er in deze rit heel veel gebeurd. Er zijn heel veel canyons en wanneer je de verkeerde canyon of rio neemt loopt het verkeerd af. De organisatie heeft beslist om twee uur en half vroeger de baan op de gaan. Dat wil zeggen dat we dus maar drie uur geslapen hebben. Fysiek worden we hier serieus op de proef gesteld. Ook dat zal vandaag een rol spelen in het verhaal. De rit van de motoren is geschrapt wat dus wil zeggen dat er weinig sporen zullen zijn. Goed opletten is dus de boodschap. Het zou wel eens een interessante dag kunnen worden."

Peter Willemsen verliest twee uur

Daags na de ritzege werd de koninginnenrit richting Chilecito een etappe om snel te vergeten voor Ton van Genugten, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen (Iveco). Omwille van technische problemen en een lekke band verloren ze ruim twee uur en zakten ze in de stand naar de zevende plaats. Het verschil tussen de vijfde plek van teamgenoten Ardavichus-Bruynkens-Huisman en de zevende plaats is amper 2:29.

Willemsen en zijn teamgenoten moesten als eersten de baan op, maar zoals eerder afgesproken zouden ze de duinen van Fiambala samen doorkruisen. De drie minuten tijdverlies bij aanvang van de rit waren ingecalculeerd. De dag verliep echter niet zoals gepland. Villagra ging vlot door de duinen, terwijl Van Genugten problemen kreeg.

"Ergens tussen kilometer 40 en 50 reden we van een duin af en direct daarachter lag weer een duin en een stukje piste met stenen. We kwamen met de voorbumper hard in het zand en dat stukje stenen terecht. Daarbij brak de koppeling van de stuurpomp af", aldus Willemsen. "We zijn meteen beginnen sleutelen, maar mogelijk hebben we iets té snel gewerkt. Nog geen half uur later liep de olie van de stuurbekrachtiging er opnieuw uit en was alles te herdoen. In totaal verloren we goed anderhalf uur. We moesten nog een derde keer stoppen vanwege een lekke band en een vierde keer wanneer de hoofdschakelaar afsloeg. Een gevolg van de crash eerder op de dag. Het is balen. Eén inschattingsfout kost ons twee uur. Gelukkig is de concurrentie ook niet zonder kleerscheuren door de etappe gekomen. Het was heel zwaar, met erg los zand. Die vijfde plaats moet sowieso mogelijk zijn, maar we moeten ook niet vergeten dat Villagra nu aan de leiding staat van het klassement. Dat is ook heel belangrijk."