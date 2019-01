Toby Price neemt leiding na opgave Ricky Brabec in Dakar voor motorrijders, dagzege voor Matthias Walkner MH

15 januari 2019

20u37

Bron: Belga 0 Dakar De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) heeft vandaag de achtste etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor de titelverdediger is het zijn tweede ritzege. Walkner was over 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco 45 seconden sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) en 1:13 dan Toby Price (KTM). De Australiër neemt de leiding over van de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), die vroeg in de etappe uitviel met motorpech.

De dag begon dramatisch voor Brabec (Honda). De leider moest na 56 kilometer opgeven nadat de motor van zijn Honda het begeven had. In 2018 moest hij in de tiende rit ook al opgeven met een kapotte motor. Brabec won in deze Dakar één etappe en was volop in strijd voor een eerste Amerikaanse eindoverwinning. De laatste overwinning van een Honda-rijder in de Dakar dateert van 1989. Toen won de Fransman Gilles Lalay. De voorbije 17 edities werd de Dakar bij de motoren gedomineerd door KTM.

Het had er de hele dag alle schijn van dat Toby Price de etappe zou winnen. Aan alle zes waypoints liet hij de snelste tijd optekenen. In de slotkilometers haalde Walkner alles uit de kast en liet hij Quintanilla en Price achter zich.

Met nog twee ritten te gaan neemt Price de leiding over van de onfortuinlijke Brabec. Een opmerkelijke prestatie van de Australiër, die in voorbereiding op de Dakar zwaar ten val kwam en daarbij een polsblessure (scafoidebreuk) opliep. "Ik heb het maximum gegeven. Meer kan ik niet doen, mijn pols staat in brand", reageerde Price, die al drie keer op het eindpodium stond: als winnaar in 2016 en als derde in 2015 en vorig jaar.

Price heeft een kleine voorsprong van 1:03 op Quintanilla. Walkner volgt als derde op 6:35. Drie seconden verder staat de Brit Sam Sunderland (KTM). Adrien Van Beveren (Yamaha) is vijfde op 9:54. Na de opgave van Brabec kwam Van Beveren virtueel aan de leiding, maar de Fransman verloor onderweg 11 minuten.