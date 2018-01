Ten Brinke triomfeert in elfde etappe bij wagens, Sainz steviger leider LPB

18u26

Bernhard ten Brinke won de elfde rit bij de wagens. Dakar De Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota) heeft in Argentinië de elfde rit in de Dakar bij de wagens gewonnen. De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot), die als derde over de meet kwam, verstevigde zijn leidersplaats.

Ten Brinke, die aantreedt voor het Belgische Overdrive Racing, deed 4u10'54" over de 280 km tegen de klok tussen Belén en Chilecito. Daarmee had hij 4'35" voorsprong op de Fransman Cyril Despres en 4'40" op Sainz. De Spanjaard deed tien seconden sneller over het parcours dan de tweede in de stand, de Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot). Die volgt nu op 1u00'45" van Sainz in het algemeen klassement. Tom Colsoul finishte als copiloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) op 19'47" op de zevende plaats. In de stand staan ze op de zesde plek, op 2u44'18" van Sainz. Donderdag staat de twaalfde rit op het programma, met 523 km tegen de klok tussen Chilecito en San Juan. In totaal zullen de deelnemers 793 km afleggen.

De Australiër Toby Price (KTM) was de beste bij de motorrijders. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM), die vijfde werd, blijft leider maar ziet zijn voorsprong slinken. Price legde de 280 km af in 4u01'33". De Argentijn Kevin Benavides (Honda) werd tweede op 1'38". De Fransman Antoine Meo (KTM) vervolledigde het podium op 6'31". Walkner, die op 11'01" finishte, heeft in de stand nog een bonus van 32 minuten op Benavides. Price volgt op 39'17". Donderdag overbruggen de rijders in de twaalfde rit 723 km tussen Fiambalá en San Juan, waarvan 375 km tegen de klok.