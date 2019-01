Sunderland ritwinnaar bij de motoren in Dakar, Brabec blijft leider XC

11 januari 2019

20u38 0 Dakar Sam Sunderland (KTM) heeft de vijfde rit in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De Brit had 3:23 minder dan nummer twee Xavier de Soultrait (Yamaha) nodig om de 345 km lange etappe richting Arequipa te winnen. In het spoor van De Soultrait werd titelverdediger Matthias Walkner (KTM) derde. De Spanjaard Lorenzo Santolino (Sherco TVS) zorgde voor dé verrassing van de dag door als vierde te eindigen. De 31-jarige Santolino is een debutant in de Dakar.

Sunderland bezorgt KTM de tweede ritzege in deze Dakar. De Brit bereikte de finish als 14de met een achterstand van 7:29 op Xavier De Soultrait, die heel even virtueel ritwinnaar was. Sunderland was echter gedurende 10 minuten gestopt bij de Portugees Paulo Gonçalves (Honda), die ten val was gekomen. De organisatie anticipeerde snel op de situatie en besloot om de tijd die Sunderland bij zijn collega in nood had doorgebracht kwijt te schelden, waardoor Sunderland en niet De Soultrait de rit won.

De Chileen Pablo Quintanilla (KTM) leek lange tijd op weg naar de ritzege, tot hij met de finish in zicht in moeilijkheden raakte en alsnog enkele minuten verloor. Quintanilla eindigde op de 13de plaats op 7:19 van Sunderland.

In de stand ziet de Amerikaanse leider Ricky Brabec (Honda), die vandaag elfde werd, Sunderland naderen tot op 59 seconden.