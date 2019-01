Spanjaard Joan Barreda Bort snelste motorrijder in eerste Dakar-etappe, Al-Attiyah meteen leider bij wagens YP

07 januari 2019

21u47

Bron: Belga 0 Dakar De 35-jarige Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda) heeft vandaag in Peru de eerste etappe bij de motorrijders gewonnen in de Dakarrally. Over 84 kilometer tussen Lima en Pisco was hij 1:34 sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna). De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) werd op 2:52 derde.

In het spoor van de top drie volgden een kransje favorieten voor de eindzege. De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha) eindigde als vierde op 2:55 van dagwinnaar Barreda. De Brit Sam Sunderland (KTM) tikte als vijfde op 2:56 aan en was daarmee de eerste van drie KTM fabrieksrijders die in elkaars spoor de finish bereikten. De Australiër Toby Price (KTM) reed de zesde tijd. De Oostenrijker Mathias Walkner (KTM), vorig jaar eindwinnaar, eindigde als zevende op 3:12 van Barreda. Die boekte zijn 17e ritzege, in 2012 won hij één etappe, in 2013 vier, in 2014 vijf, in 2015 drie en vorig jaar ook drie. Een vijfde plaats in 2017 is zijn beste resultaat in de eindstand.

De Serviër Gabor Saghmeister (KTM) heeft de twijfelachtige eer om als eerste opgever genoteerd te worden. Hij was bezig aan zijn elfde Dakar. Ook in 2015 haalde hij de finish niet. Toen gaf de Serviër op in de tweede etappe.

De Argentijn Nicolas Cavigliasso (Yamaha) won bij de quads. Hij was 3:55 sneller dan zijn landgenoot Jerimias Gonzalez Ferioli (Yamaha).

Het is de 41e editie van de Dakar, de elfde in Zuid-Amerika. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Komende zaterdag is de enige rustdag. Circa 70 procent van het parcours bestaat uit duinen en zand. De organisatie staat voor de eerste keer toe dat vroege uitvallers na de rustdag opnieuw van start gaan.

Nasser Al-Attiyah neemt meteen de leiding bij wagens

Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) won bij de wagens. De 48-jarige Qatarees had in Pisco 1:59 voorsprong op de winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Carlos Sainz (MINI John Cooper Buggy). De Pool Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden de derde tijd, op 2:00 van dagwinnaar Al-Attiyah.

De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing), de Fransman Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) en de Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Overdrive Racing) reden respectievelijk de zesde, zevende en achtste tijd. Opvallend is de dertiende tijd van Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR). De Fransman verloor al 6:07, wat behoorlijk veel is voor een korte klassementsrit van 84 kilometer.

De Fransmam Mathieu Serradori (Buggy), bijgestaan door de Belgische navigator Fabian Lurquin, reed de achttiende tijd, op 7:04 van Al-Attiyah. Stéphane Prévot, de navigator van de Fransman Philippe Gache (Buggy SMG), reed als 27e over de finish op 10:48 van de dagwinnaar. Net voor de start kreeg Prévot goed nieuws. Zondag leek het erop dat één van de twee servicetrucks van zijn team niet van start zou kunnen gaan omdat de sleutel zoek was, maar het euvel werd opgelost.

Behalve in 1991 is het nog nooit gebeurd dat een rijder die de eerste rit bij de wagens wint, ook de eindzege op zak steekt. In 1991 won de Fin Ari Vatanen de proloog, dertien klassementsritten later zijn vierde Dakar. Al-Attiyah is de eindwinnaar van 2011 en 2015. Maandag boekte hij zijn 31e etappezege.

Nasser Al-Attiyah heeft dinsdag de twijfelachtige eer om als eerste voertuig de woestijn in de duiken. In de 342 kilometer lange rit tussen Pisco en San Juan de Marcona starten de wagens voor de motoren.