Sébastien Loeb trekt als privérijder naar Dakar 2019 LPB

31 oktober 2018

10u34

Dakar Sébastien Loeb komt begin januari als privérijder aan de start van de Dakar 2019. De Fransman doet dat aan het stuur van een Peugeot 3008 DKR. Zijn trouwe navigator Daniel Elena, met wie hij in het WRC-kampioenschap negen wereldtitels behaalde, krijgt hij ook nu naast zich.

Voor de 44-jarige Loeb wordt het zijn vierde Dakar. Bij zijn vorige deelnames stond hij altijd met fabrieksmateriaal aan de start. In 2016 eindigde hij als debutant op de negende plaats in de algemene rangschikking en won toen vier ritten. In 2017 werd hij tweede op 5'13" van zijn landgenoot 'Monsieur Dakar' Stéphane Peterhansel. Vorig jaar crashte Loeb en moest hij opgeven na een rugblessure van zijn navigator Daniel Elena. Bij winst treedt de Fransman in de voetsporen van zijn landgenoot Jean-Louis Schlesser. Die won in 2000 de Dakar en is de laatste privérijder die erin slaagde om de woestijnrally te winnen.

"Doorheen mijn carrière werd ik altijd beschouwd als favoriet", zegt Loeb. "Uiteraard ben ik altijd gemotiveerd om te winnen, maar plezier maken is ook belangrijk. Als privérijder deelnemen aan de Dakar 2019 is een grote uitdaging. Ik ben klaar om alles te geven. Vergelijk het met mijn drie WK-rally's waaraan ik dit jaar deelnam en waarin ik absoluut geen garantie op succes had. Maar deze keer zit ik in een privéteam, wat het uiteraard moeilijker maakt.”

De wagen van Loeb-Elena wordt klaargestoomd door het Franse PH Sport.