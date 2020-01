Sainz voor derde keer eindwinnaar Dakar, Brabec wint bij de motoren DMM

17 januari 2020

09u13 0 Dakar Carlos Sainz heeft voor de derde keer de Rally Dakar gewonnen. De eindzege van de Spanjaard kwam in de laatste rit niet meer in gevaar. Bij de motoren ging de overwinning naar Ricky Brabec.

De 57-jarige Sainz won dit jaar vier etappes in de Dakar en haalde het in de eindstand van de Qatarees Nasser al-Attiyah (Toyota), die op 6:21 van de eindwinnaar strandde. De Fransman Stéphane Peterhansel werd derde op 9:58. Sainz, voormalig wereldkampioen rally, won de Dakar eerder al in 2010 en 2018.

Bij de motoren was de eindzege voor Ricky Brabec, die zo de eerste Amerikaanse winnaar ooit werd in de Dakar. De 28-jarige Honda-rijder had in de slotetappe van Haradh naar Qiddiya genoeg aan een tweede plaats, achter zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo, om de eindzege veilig te stellen. De Amerikaan stond al comfortabel aan de leiding en finisht met een voorsprong van 16:26 op de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna). De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) vervolledigt het podium.