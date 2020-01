Sainz verstevigt leidersplaats in Dakar met ritzege, Price viert dagwinst bij motoren DMM

Carlos Sainz wint etappe en is steviger leider

Carlos Sainz (MINI) heeft de vijfde Dakar-etappe gewonnen die de deelnemers van Al Ula richting Ha’il bracht. De Spanjaard was 2:56 sneller dan eerste achtervolger Nasser Al-Attiyah (MINI). Stéphane Peterhansel (MINI) eindigde als derde op 6:11. In de top drie van het klassement waren er geen positiewissels. Sainz loopt alleen wat verder uit op Al-Attiyah, die nu tegen een achterstand van 5:59 aankijkt.

De trip van Al Ula richting Ha’il was er eentje van 563 km, waarvan 353 km tegen de tijd. Net als de voorbije dagen was ook Yazeed Al Rahji (Toyota Hilux) donderdag de snelste starter. De thuisrijder hield min of meer stand en eindigde als vierde, op een kleine negen minuten van Carlos Sainz. De Spanjaard was na 51 km pas 16e. Na 250 km nam hij de leiding en hij hield stand tot de finish.

Fernando Alonso (Toyota Hilux) eindigde opnieuw in de top 10. De Spanjaard werd zevende op 12:23 van ritwinnaar Sainz. Fabian Lurquin en zijn Franse rijder Mathieu Serradori (Century) eindigden net in de top 10. Dat was niet het geval voor Tom Colsoul en Ten Brinke (Toyota Hilux), die de twaalfde tijd reden en opnieuw kostbare tijd verloren. In de stand behouden de Belgische navigators hun plaats: Lurquin is zesde en Colsoul achtste.

Motorrijder Toby Price wint etappe, Ricky Brabec blijft leider

Bij de motoren heeft de Australiër Toby Price (KTM) zijn tweede etappe in deze Dakar gewonnen. Price had bij aankomst 1:12 voorsprong op eerste achtervolger Pablo Quintanilla (Husqvarna). Ricky Brabec (Honda) eindigde als vierde en verloor 3:03 ten opzichte van Price. In de stand blijft Brabec aan de leiding. Ex-winnaar Sam Sunderland (KTM) kwam ten val en moest opgeven.

Na zijn allereerste zege in de Dakar stond Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) donderdag voor een aartsmoeilijke opgave. De Chileen moest het parcours openen en verloor daarbij nogal wat tijd. Hij eindigde als dertiende op 14:57 van ritwinnaar Price.

Price was eerder afwachtend aan de rit begonnen, om vanaf km 103 de leiding over te nemen van teamgenoot Matthias Walkner. Vanaf dat moment stond er geen maat meer op de Australiër, die probleemloos naar zijn tweede etappezege reed. In het klassement nadert Price tot op 9:06 van Brabec. Kevin Benavides (Honda) is derde op 11:32.

Nadat de voorbije dagen Yamaha-rijders Adrien Van Beveren en Xavier de Soultrait moesten opgeven na een val, viel er donderdag opnieuw een belangrijke opgave te noteren. Na 187 km kwam Sam Sunderland ten val. De Brit blesseerde zich aan de rug en linkerschouder en kon niet verder. Sunderland won de Dakar in 2017.

Sotnikov schenkt Kamaz vierde dagzege

Bij de trucks blijft het Russische Kamaz-team de Dakar beheersen. De vijfde etappe werd gewonnen door de Rus Dmitry Sotnikov (Kamaz), die 3:06 sneller was dan teamgenoot Anton Shibalov (Kamaz). Andrey Karginov (Kamaz) eindigde als derde op 3:15 van Sotnikov en blijft leider. Jan Van Der Vaet (Renault) finishte als 15e en verloor net geen uur.

Kamaz blijft deze 42e Dakar bij de trucks domineren. Vrijdag won het Russische team voor de vierde keer op vijf ritten. Na Karginov en Shibalov was het de beurt aan Sotnikov. Hij nam na 250 km de leiding over van Shibalov.

Siarhei Viazovich (Maz), de enige die Kamaz in deze Dakar een ritzege afhandig kon maken, was ‘the best of the rest’ en eindigde als vierde op 16:30 van de dagwinnaar. Het was een minder goede dag voor Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet. Het trio eindigde als 15e en verloor 57:49. De reden van het tijdverlies is onbekend. In de stand blijven Van Der Vaet en co achtste.