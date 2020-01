Sainz slaat toe in derde etappe Dakar, Brabec leidt bij motoren Redactie

07 januari 2020

15u44

Bron: Belga 0 Dakar Carlos Sainz (Mini) heeft de derde etappe in de Dakar gewonnen. De 57-jarige Spanjaard werkte de 427 kilometer lange lus rond Neom 3:31 sneller af dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De Pool Jakub Przygonski (Mini) werd op 4:19 derde. Fernando Alonso (Toyota Hilux) kende een uitstekende dag. De Spanjaard werd vijfde op 6:14. De Nederlander Bernhard ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) eindigden als tiende, net voor de Fransman Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Century).

De Dakar is drie dagen ver en voor de derde dag op rij is er een andere leider. Eén constante: het is telkens een Mini. Na Vaidotas Zala en Orlando Terranova is het nu de beurt aan Sainz. Al-Attiyah is op 4:55 tweede. Terranova, in de rit achtste op 12:52, zakte naar een derde plaats, op 8:09.

Sainz, Al-Attiyah en Stéphane Peterhansel gaven elkaar lang geen duimbreed toe, maar in het slot van de etappe moest Peterhansel de rol lossen. De Fransman eindigde uiteindelijk als zevende op 10:26 van teamgenoot Sainz, die in een spannend einde een beetje afstand kon nemen van een aandringende Al-Attiyah, goed voor zijn 33ste ritwinst in de Dakar. In 2010 en 2018 werd de wereldkampioen rally van 1990 en 1992 ook eindwinnaar.

Na zijn technische problemen van de eerste rit waarbij Przygonski bijna zes uur en alle kansen op de eindzege verloor, kwam de Pool weer boven water met een sterke derde plaats, net voor thuisrijder en merkgenoot Yasir Seaidan.

Ten Brinke en Colsoul begonnen als 16de aan de rit en moesten een ganse dag stof vreten. Ondanks die handicap slaagden ze er toch in om als tiende de finish te bereiken. In de stand staat het duo achtste. Serradori en Luikenaar Lurquin eindigden als elfde en zakten in de stand van vier naar zes.

Voor sjeik Al Qassimi (Peugeot) is de Dakar voorbij. Al Qassimi crashte tegen hoge snelheid en ging vervolgens ettelijke keren over de kop. De bemanning bleef ongedeerd, maar de wagen was goed voor de schroothoop.

Motorrijder Brabec deelt tik uit

Technische problemen die de gps van de motorrijders hebben beïnvloed, zorgen ervoor dat de uitslag van de derde Dakar-etappe bij de motoren aangepast wordt. De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) wint de rit en wordt ook de nieuwe leider. De Chileen Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) behoudt eveneens zijn tweede plaats, maar verliest maar 5:56. De aanpassing van de rituitslag is vooral goed nieuws voor Matthias Walkner (KTM) en Toby Price (KTM), die nu elk minder dan tien minuten verliezen.

De Dakar-organisatie stuurde deze namiddag volgend bericht de wereld in: “Omwille van een technisch probleem dat de gps van de motorrijders heeft beïnvloed, hebben de racestewards besloten om de resultaten die bij de finish van de etappe zijn geregistreerd, aan te passen. De resultaten voor de etappe worden gebaseerd op basis van de bereikte tijden aan waypoint 53, na 389 km van de oorspronkelijke 404 km lange rit.”

In het klassement behoudt Brabec de leiding met 4:43 voorsprong op Kevin Benavides (Honda), derde in de rituitslag van vandaag. De wereld ziet er plots een stuk rooskleuriger uit voor de KTM-rijders. Matthias Walkner (KTM) volgt niet langer op 18 minuten. De Oostenrijker is derde op 6:02. Geen negende plaats en bijna 39 minuten achterstand voor titelverdediger Toby Price (KTM), de Australiër is nu zesde op 11:58. Sam Sunderland (KTM), die vandaag de koppositie verloor, volgt als negende op 17:10. Dat is een pak gunstiger dan de aanvankelijke achterstand van 35 minuten.

Karginov bezorgt Kamaz nieuwe etappezege bij vrachtwagens

De Rus Karginov (Kamaz) heeft de derde Dakaretappe bij de vrachtwagens gewonnen. Na zijn derde plaats van gisteren viel hij vandaag vanaf de eerste meters aan met als resultaat de ritzege. Viazovich (Maz) eindigde als tweede en behoudt de leiding maar ziet Karginov naderen tot op iets meer dan twee minuten. De Belg Jan Van Der Vaet eindigde met teamgenoten Pascal De Baar en Stefan Slootjes (Renault) als tiende.

Net zoals bij de motoren en wagens is er ook bij de vrachtwagens op de derde dag een andere winnaar. Na Shibalov (Kamaz) op zondag en de Viazovich (Maz) gisteren was de Rus Karginov (Kamaz) in rit drie de snelste. De Kamazrijder ging van bij de start in de aanval en behield de leidersplaats tot aan de finish. In de stand nader Karginov tot op 2:18 van de Wit-Rus Viazovich.

Janus Van Kasteren (Iveco) was met een achtste plaats de eerste Iveco. Van Kasteren reed lange tijd rond in vierde positie tot hij op 25 km van de finish lek reed en moest stoppen om een wiel te wisselen.

Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet eindigden als tiende op 34:35 van dagwinnaar Karginov. “Het was een prachtige rit met mooie, glooiende steile duinen en met van die olifantenrotsen zoals je die eigenlijk alleen maar in Afrika ziet”, zei een enthousiaste De Baar aan de finish. Na drie dagen schuift het trio op naar de negende plaats.

Bij de SSV’s eindigden Axel Alletru en François Beguin (Can-Am) op een knappe tiende plaats. Dankzij de prestatie van dinsdag komt het duo de top 10 binnen. Na drie ritten staan ze achtste.