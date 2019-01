Rotdag voor Colsoul in Dakar: “De rally is om zeep en dat is zonde” ODBS

14 januari 2019

07u54

Bron: Belga 0 Dakar Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) hebben een rotdag gekend in de Dakar. Nadat ze eerst kwamen vast te zitten in het zand werd het duo niet veel later geconfronteerd met een kapotte versnellingsbak. Het gevolg is een 13de tijd op 1:27:15 van ritwinnaar Sébastien Loeb (Peugeot 3008DKR). In de stand zakken Przygonski en Colsoul naar de zesde plaats op 2:03:10 van leider Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing).

“Dit is een zeer triestige dag. Ik kan het niet anders verwoorden”, sakkert Tom Colsoul. “Het begon met de Tanaka-duinen, waar we vorig jaar een uur verloren. Alles verliep zeer goed tot aan de laatste duin, waar we onze MINI deftig vast hebben gereden. Gevolg: achttien minuten tijdverlies. Dat was dus geen al te beste start van de dag. Het goede nieuws was dat er tijdens achttien minuten slechts twee wagens voorbij waren gekomen, wat erop wees dat de andere rijders ook problemen kenden.”

“Na de neutralisatie begonnen we aan het 230 km lange tweede deel van de rit. Na enkele kilometers liet de derde versnelling het afweten. Niet veel later gebeurde hetzelfde met de vierde, vijfde en zesde versnelling. Uiteindelijk hielden we enkel de eerste en tweede versnelling over. We zijn zo tot aan de eerste checkpoint geraakt. Daar was assistentie toegestaan en daar heeft het team de versnellingsbak gewisseld. De rally is om zeep en dat is zonde. Zeker als je weet dat we ondanks het monteren van een nieuwe versnellingsbak toch een behoorlijk resultaat halen. Dat wil zeggen dat we kort in de buurt waren. We zijn zwaar ontgoocheld. Jakub en ik zijn bezig aan een foutloze rally maar we worden er niet voor beloond. Dit is een slag in ons gezicht. Een heel pijnlijke nog wel. Er zijn ergere zaken in het leven, maar op dit moment is dit voor ons toch het ergste.”

Fortin: “We hebben het tactisch gespeeld”

Met een tweede plaats in de zesde etappe vergroot Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) zijn voorsprong op Stéphane Peterhansel tot 41:14. De Fransman kwam vast te zitten in het mulle zand en verloor 16:32 op Al-Attiyah. De Fransman Loeb won de rit en pakt 2:17 terug op de Qatarese leider.

“Dat Loeb de rit zou winnen, komt ons goed uit. Eigenlijk was dat ons plan”, zegt de Belgische teammanager van Toyota, Jean-Marc Fortin. “Nasser reed vrijwel de ganse rit aan de leiding. Ik had hem gisteren gezegd dat wanneer hij het stof van Loeb naar het einde van de rit toe nog zou zien hij wat moest inhouden. Zo zou Loeb de rit winnen en moet hij morgen als eerste de duinen in. Nasser heeft de instructies perfect opgevolgd. Dat kan ik niet zeggen van Bernhard Ten Brinke en Giniel De Villiers. Zij hadden vandaag de opdracht om bij Nasser te blijven zodat ze dat morgen ook zouden kunnen doen. Naar het einde van de rit toe hebben ze heel wat tijd verloren, waardoor ze morgen als 8e en 9e de duinen in trekken. Ik heb hen een flinke bolwassing gegeven.”

“We wisten dat het vandaag pittig zou worden en morgen krijgen we meer van dat. Er wachten ons morgen ruim honderd kilometer duinen! En ook dinsdag is er nog een zeer zware rit. De voorsprong van Nasser is mooi, maar de rally is nog lang niet gereden. En neen, dat is geen cliché. Ik weet wat ons en de andere teams nog te wachten staat. Er kan nog van alles gebeuren. Kijk maar naar Tom Colsoul die in het eerste deel serieus vast kwam te staan en kostbare tijd verloor. Net zoals Erik Van Loon. Hij beschadigde de hydraulische krik die je helpt als je vast komt te staan. Die krik is geplooid, waardoor ze niet meer naar binnen ging. Het gevolg is dat hij in het begin meer dan vier uur verloor. Intussen is hij wel opnieuw aan het rijden”, zegt Jean-Marc Fortin.

De Belgische teammanager gaf vandaag opdracht om een van zijn wagens, die vrijdag in een canyon gestrand was, te takelen met een helikopter. Het Belgische team spaart kosten nog moeite in deze Dakar.

Gerard De Rooy snelste vrachtwagen in rit 6

Gerard De Rooy (Iveco) heeft de zesde rit in de Dakar bij de vrachtwagens op zijn naam geschreven. De Nederlander was bij aankomst 30 seconden sneller dan zijn teamgenoot Federico Villagra (Iveco). De Rus Sotnikov (Kamaz) eindigde als derde op 7:05 met in zijn zog teamgenoot Nikolaev (Kamaz). Die laatste blijft leider en heeft 10:13 voorsprong op Sotnikov. Gerard De Rooy volgt als derde op 1:50:03.

Het had er lange tijd alle schijn van dat de Wit-Rus Siarhei Viazovich (Maz) de rit bij de trucks zou winnen maar bij aankomst was Gerard De Rooy zeker van zijn stuk en claimde hij de ritwinst. “Op het einde van de rit was er een moeilijk waypoint op een berg. Iedereen reed te laat die berg op, waardoor je een kilometer terug moest om aan de andere kant van de vallei alsnog omhoog te gaan. Viazovich is daar doorgereden en heeft dus dat waypoint gemist, waar een uur op stond. Het was een onmogelijke plek om naar boven te rijden, zelfs voor de trucks. Maar wij hebben het wel gehaald.” De Rooy kreeg gelijk. Hij won de rit en de Wit-Rus kreeg een uur straftijd.

Hetzelfde overkwam Van Genugten, Der Kinderen en de Belgische navigator Willemsen (Iveco). Ook zei raakten niet tot bij het waypoint en kregen een uur straftijd. De ritwinnaars van vrijdag eindigden als twaalfde op 2:15:02 van hun teamgenoot De Rooy. In de stand zakken behouden ze hun vierde plaats met één seconde voorsprong op teamgenoot Villagra.

Intussen is de avond gevallen in San Juan De Marcona en nog niet zo heel veel deelnemers hebben de etappe tot een goed einde gebracht. Bij de motoren zijn er 78 van de 105 deelnemers aangekomen. Bij de quads zijn er dat 12 van de 18. Bij de wagens zijn er 25 teams in het bivak, 13 SxS. Bij de vrachtwagens hebben voorlopig 12 trucks de finish bereikt. VKB/