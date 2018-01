Peterhansel wint achtste etappe Dakar 2018, Carlos Sainz blijft leider Redactie

Bron: Belga 0 EPA Dakar "Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel (Peugeot) zag zich gisteren een veertiende eindzege in de Dakar door de vingers glippen, maar toonde zich vandaag toch weer strijdlustig. De 52-jarige Fransman won de achtste etappe, de langste in de 39ste editie. Voor 498 kilometer tussen Uyuni en Tupiza (Bolivië) had hij 49 seconden minder nodig dan zijn land- en teamgenoot Cyril Despres. De Qatarees Nasser Al-Attiyah finishte in een Toyota van het Belgische Overdrive als derde op 2:12.

Carlos Sainz (Peugeot) werd op 7:04 vijfde en blijft stevig leider. De 55-jarige Spanjaard, in 2010 winnaar van de tweede Dakar op Zuid-Amerikaanse bodem, heeft 1u06:37 voor op Al-Attiyah, de eindwinnaar van 2015. Peterhansel heeft als derde 1u13:42 goed te maken. Tom Colsoul, in de etappe zevende op 16:38, is als co-rijder van de Pool Jakub Przygonski (Mini) zesde op 2u28:36.

Peterhansel, die zaterdag een uur en drie kwartier verloor nadat hij een rots raakte en daarbij de ophanging en de schokdempers van zijn linkerachterwiel beschadigde, boekte zijn 73e ritzege, de tweede in deze editie. "Een magere troost", reageerde de woestijnvos. "Winnen is altijd leuk, maar ik sta op meer dan een uur achterstand en kan daar telkens slechts wat minuutjes van afknabbelen. Vannacht kon ik niet slapen. De ontgoocheling was te groot en de film van wat gebeurd was, speelde steeds maar door mijn hoofd. Vanmorgen zag ik het helemaal niet meer zitten, maar eens in de wagen ga je er dan maar weer voor."

Maandag krijgen de rijders een extra rustdag. De negende etappe werd wegens de slechte weersverwachtingen geschrapt. Dinsdag gaat de Dakar in Argentinië voort met een 373 kilometer lange rit van Salta naar Belén.

Meo wint achtste rit, Van Beveren blijft leider bij motorrijders

De 33-jarige Fransman Antoine Meo (KTM) heeft in Bolivië een tweede ritzege geboekt in de 39e Dakar voor motorrijders. In de rit van 498 kilometer van Uyuni naar Tupiza, de langste in deze Dakar, bleef hij de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) 1:08 voor. De Australiër Toby Price (KTM), eindwinnaar in 2016, werd op 2:45 derde. Donderdag had Meo al de zesde etappe op zijn naam gebracht.

Adrien van Beveren (Yamaha) finishte als zevende op 8:44, maar behield wel de leiding in het algemeen klassement. De 27-jarige Fransman heeft nog 22 seconden voor op de Argentijn Kevin Benavides (Honda), zondag vierde op 5:52. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) is op 6:34 derde.

De Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda), die na zijn zege in de zevende rit wegens een pijnlijke knie nog aan opgeven dacht, ging toch van start en werd op 12:00 achtste. In de stand zakte hij van de derde naar de vijfde stek. Daarmee gaat hij nog net dagwinnaar Meo voor.

Maandag krijgen de rijders een extra rustdag. De negende etappe werd wegens de slechte weersverwachtingen geschrapt. Dinsdag gaat de Dakar in Argentinië voort met een 373 kilometer lange rit van Salta naar Belén.

EPA Antoine Meo.

