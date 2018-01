Peterhansel steviger leider in Dakar Rally, Loeb moet strijd staken DMM

17u52

Bron: Belga 0 AFP Dakar S téphane Peterhansel (Peugeot) heeft in Peru de vijfde etappe in de Dakar gewonnen. Voor 268 kilometer van San Juan de Marcona naar Arequipa had de 52-jarige Fransman 4:52 minder nodig dan de Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota) en 12:17 minder dan diens Zuid-Afrikaanse teamgenoot Giniel de Villiers, twee wagens van het Belgische Overdrive. Tom Colsoul werd als co-piloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) tiende op op 41:13.

Peterhansel, al dertien keer winnaar van de monsterrally (zes keer als motorrijder, zeven keer met een auto) boekte zijn 72e ritzege, de eerste in deze editie. Hij verstevigde zijn leidersplaats en zag bovendien zijn dichtste belager Sebastien Loeb opgeven. Loeb, een land- en teamgenoot van Peterhansel, kwam twee keer in de duinen vast te zitten. Bij een smak in een kuil liep zijn co-piloot Daniel Elena een blessure aan het stuitbeen op. In de stand heeft "Monsieur Dakar" nu 31:16 voor op zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz, de eindwinnaar van 2010. Ten Brinke heeft als derde al 1u15:16 goed te maken. Przygonski en Colsoul zijn op 2u16:43 achtste.

Bij de motorrijders was de dagwinst voor de 34-jarige Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda). Die was 10:26 sneller dan de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM). De Argentijn Kevin Benavides (Honda) werd op 12:20 derde. Adrien Van Beveren (Yamaha) verloor 14:35 en finishte pas als vijfde, maar blijft wel leider. De 27-jarige Fransman heeft nog exact één minuut voor op Benavides. Walkner is op 1:14 derde, Barreda Bort op 7:33 vierde.

Donderdag brengt de zesde etappe de karavaan van Arequipa naar het Boliviaanse La Paz. Er worden 313 kilometer tegen de klok afgewerkt.

Loeb moet strijd staken

De 43-jarige Fransman Sébastien Loeb (Peugeot), dinsdag nog winnaar van de vierde etappe, heeft vandaag al snel de strijd moeten staken tijdens de vijfde etappe in de Dakar Rally. De negenvoudige wereldkampioen kwam in de duinen in Peru twee keer vast te zitten in het mulle zand. Zijn Monegaskische co-piloot Daniel Elena liep daarbij blessures op.

Al na vijf kilometer verloor Loeb 25 minuten op een duin. Niet lang daarna ging het opnieuw mis. Loeb kwam in een gat vast te zitten. Elana blesseerde zich bij de smak aan het borstbeen, de arm en het stuitbeen. Loeb moest op een assistentietruck wachten en moest bij het eerste checkpoint al twee uur en drie kwartier toegeven op de snelste deelnemer.

"Het is slecht verlopen", reageerde Loeb. "De duinen waren te mul. We hadden het gat niet gezien en kwamen hard neer. Het is over. Daniel heeft te veel pijn. Als ik sneller dan 30 kilometer per uur reed, schreeuwde hij het uit."

"Ik ben nochtans een taaie, maar dit ging echt niet meer", verklaarde Elena. "Als ik nu nog alleen iets aan de arm, of de borstkas had gehad, maar daar..."

Loeb en Elena waren aan hun derde Dakar begonnen met de ambitie om die te winnen. In 2016 werden ze negende, vorig jaar tweede. Dinsdag was het duo in de stand tweede, op 6:55 van hun Franse teamgenoot Stéphane Peterhansel.

