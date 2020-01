Nederlandse motorcoureur Straver nog steeds in levensgevaar na val in Dakar Rally Redactie

22 januari 2020

13u48

Bron: Belga 0 Dakar Motorcoureur Edwin Straver wordt vanuit Saoedi-Arabië overgebracht naar Nederland. Straver verkeert nog altijd in levensgevaar, meldt zijn familie in een verklaring.

De 48-jarige Nederlander kwam vorige week donderdag tijdens de voorlaatste etappe van de Dakar Rally ongelukkig ten val. Straver had ongeveer tien minuten geen hartslag en hield een gebroken nekwervel over aan de tuimelperte.

Na te zijn gereanimeerd, werd Straver per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Riyad.

Straver zal in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen en in overleg met zijn partner en familie wordt bekeken wat de volgende stappen zijn.