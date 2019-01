Mooi verhaal: Stephane Henrard trekt met navigator die kanker overwon naar Dakar-rally LPB

03 januari 2019

13u39

Bron: Belga 0 Dakar Voor het eerst in vier jaar staat Stéphane Henrard nog eens aan de start van de Dakar-rally. Behalve het sportieve verhaal is er een menselijk aspect dat Henrard opnieuw naar de woestijn lokt. Zijn navigator Gatien Du Bois is hersteld van kanker. Tijdens de Dakar wordt een film gemaakt die aantoont dat er nog heel wat uitdagingen en mogelijkheden bestaan voor mensen die kanker overwonnen hebben.

"Er zijn twee redenen waarom ik opnieuw deelneem", zegt Henrard. "De eerste is dat we destijds een team hebben opgericht dat zich richt op de zogeheten gentlemen drivers. Henrard Racing voorziet behalve de wagen en de omkadering ook een coaching-staf voor zijn klanten. We hebben drie jaar aan de wagen gewerkt en hebben in die tijdspanne deelgenomen aan kleinere wedstrijden. Nu de wagen op punt staat en de kinderziektes achter ons liggen, is het tijd om de grote sprong te maken en deel te nemen aan de belangrijkste wedstrijd in deze discipline. Dat is de Dakar. In 2015 waren er twee herkenbare wagens waar er constant over gesproken werd: de oranje Hummer van Robbie Gordon en onze wagen die op een VW Kever lijkt. In Zuid-Amerika is die wagen een echte mythe. Het was gekkenwerk, want we moesten constant met iedereen op de foto. Dat succes heeft ons wel geholpen voor het vervolg van het verhaal."

Been geamputeerd

"De tweede reden is een menselijk verhaal", aldus Henrard. "Mijn navigator Gatien Du Bois heeft een jaar geleden kanker overwonnen. Zijn been werd geamputeerd. Hij stapt met een prothese gemaakt uit titanium. Tijdens de Dakar wordt er een film gemaakt over het leven na kanker. Op die manier willen we het onderzoek naar kanker steunen en aantonen dat er na kanker ook nog een heel leven op je wacht, hoe groot en gek de uitdagingen ook mogen zijn. Mijn navigator heeft geen enkele ervaring, maar werd in de rally van Marokko op de proef gesteld. Nu moet hij de uitdaging in de Dakar aangaan. De chemotherapie dateert van een jaar geleden. Zijn volledig herstel duurt nog drie jaar. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je zoveel als Gatien hebt meegemaakt, je een mentale kracht opbouwt die boven het gemiddelde ligt. Ik ben ervan overtuigd dat Gatien boven zichzelf zal uitstijgen."

Kinderen

Met ons project steunen we ook Kid Cancer, een vereniging die zich richt op onderzoek naar kanker bij kinderen", aldus nog Henrard. "De kinderen krijgen dezelfde therapie als de volwassenen. De doseringen zijn vaak niet precies genoeg en dat is niet goed voor hen. De mama die Kid Cancer heeft opgericht, wil daar verandering in brengen. Een kind dat kanker heeft moet verder kunnen dromen, maar moet ook goed verzorgd worden. Om dat te kunnen verwezenlijken, zijn er middelen nodig en moet je sommigen kunnen wakker schudden.”