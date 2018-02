Marc Coma stopt als sportief directeur Dakar Redactie

09 februari 2018

20u55

Bron: Belga 0 Dakar Sportief directeur van de Dakar-Rally Marc Coma heeft besloten om "zijn functies binnen 's werelds grootste woestijnrally neer te leggen om zich volledig op persoonlijke projecten te kunnen storten". Dat maakte de organisator van de rally, Amaury Sport Organisation (ASO), vandaag bekend.

"ASO wil Marc op warme wijze bedanken voor de laatste drie jaar. Marc heeft werkelijk al zijn energie en vaardigheden ter beschikking van de Dakar-Rally gesteld. Doordat hij nauw samenwerkte met iedereen binnen de organisatie, kon iedereen zich verrijken met zijn ervaring," schreef de ASO in een persbericht.

In het verleden heeft de 41-jarige Coma de Dakar Rally voor moto's vijf maal achter zijn naam geschreven (2006, 2009, 2011, 2014 en 2015). Daarna hing hij zijn helm aan de haak en was hij sportief directeur tussen 2016 en 2018.

"Na deelnemer geweest te zijn van de rally, heb ik de andere kant van de race leren kennen en de formidabele machine die dit buitengewoon evenement organiseert," verklaarde Coma in het persbericht van de ASO. "Door gedurende drie jaar in het hart van de rally te zitten en steeds in contact te zijn met specialisten die volledig aan hun taak gewijd zijn, heb ik veel geleerd over het professionalisme en het engagement van de mensen binnen de organisatie. Ik hoop dat de Dakar Rally nog lang zal blijven bestaan en nog lang mensen zal doen dromen," concludeerde de Spaanse kampioen.