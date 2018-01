Loeb triomfeert in vierde etappe van de Dakar, André Villas-Boas crasht DMM

De Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) heeft in Peru de vierde rit in de Dakar bij de wagens gewonnen. Stéphane Peterhansel (Peugeot), die derde werd, behoudt de leidersplaats.

Loeb deed 3u57:53 over de 330 kilometer tegen de klok rond de kuststad San Juan de Marcona. De negenvoudige rallywereldkampioen haalde het voor Carlos Sainz. De Spanjaard legde het parcours 1 minuut en 35 seconden trager af. Peterhansel eindigde op de derde plaats, op 3:16, en zorgde zo voor een podium dat volledig werd ingepalmd door Peugeot.

Peterhansel telt in de voorlopige stand 6:55 voorsprong op Loeb. Sainz is derde op 13:06. Peterhansel pakte al dertien keer de eindzege in de Dakar, zeven keer met de wagen en zes keer op de motor.

Woensdag staat de vijfde rit op het programma, met 268 kilometer tegen de klok tussen San Juan de Marcona en Arequipa. In totaal zullen de deelnemers 934 kilometer afleggen, in deze editie de langste etappe bij de wagens.

Van Beveren wint bij motoren

Adrien van Beveren (Yamaha) heeft dan weer de vierde rit voor motorrijders op zijn naam geschreven. De Fransman werd beloond met de leidersplaats na de opgave van de Britse titelverdediger Sam Sunderland (KTM).

Van Beveren legde de 330 kilometer tegen de tijd rond de kuststad San Juan de Marcona af in 4u08:23. Daarmee had hij 5:01 voorsprong op zijn landgenoot Xavier de Soultrait (Yamaha). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) werd derde op 7:10.

Sam Sunderland zal zijn titel niet verlengen. De Brit, die al twee etappezeges boekte in deze editie, hield het tijdens de vierde etappe voor bekeken. Hij heeft last aan de lendenwervels na een sprong en werd overgebracht naar het bivak.

In de stand neemt Van Beveren de koppositie over van Sunderland.

Bar slechte dag voor Nasser Al-Attiyah, André Villas-Boas crasht

Nasser Al-Attiyah (Toyota) wisselt ritoverwinningen af met mindere dagen in de Dakar. Na zijn ritzege van gisteren verloor de Qatarees dinsdag meer dan 54 minuten. In de stand zakt hij van de derde naar de vierde plaats, op bijna een uur van leider Stéphane Peterhansel (Peugeot). Erger verging het André Villas-Boas (Toyota). De Portugees, voormalig coach van onder andere Tottenham, crashte in de vierde rit en werd met een rugblessure naar het ziekenhuis gebracht.

"Dit is een bijzonder slechte dag voor ons team", aldus Jean-Marc Fortin, teammanager van Overdrive Racing. "Nasser kwam in het mulle zand twee keer vast te zitten. In beide gevallen verloor hij telkens 20 minuten. Niet toevallig wordt vandaag de top zes volledig bezet door Buggy's. Het verschil met onze wagens is dat de Buggy's beschikken over een automatisch bandendruksysteem, waarmee ze de bandendruk vanuit de wagen kunnen aanpassen. De bandendruk aanpassen is nodig om de duinen door te komen. De ene keer laat je lucht af, de andere keer pomp je bij. Als wij de bandendruk willen aanpassen, moeten we telkens uitstappen. We verliezen daarmee telkens enkele minuten. Dat heeft vandaag het verschil gemaakt. Dit is een opdoffer, maar er is in deze Dakar al zoveel gebeurd dat alles mogelijk blijft. We zijn pas vier ritten ver. Er zijn er nog tien te rijden."

André Villas-Boas kreeg een serieuze opdoffer te verwerken. "Bij het nemen van een duin maakte de wagen een sprong, om enkele meters verder hard op de neus te landen. André is met een rugblessure naar het ziekenhuis gebracht. Dit is jammer, niet in het minst voor André die bij zijn debuut in de Dakar echt goed bezig was."

Nasser Al-Attiyah.

André Villas-Boas.