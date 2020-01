Litouwer wint met privéwagen verrassend eerste rit in Dakar, Belgen starten prima Redactie

05 januari 2020

13u19 0 Dakar De Litouwer Vaidotas Zala (MINI) heeft de eerste etappe in de Dakar-rally bij de wagens gewonnen. Zala was bij aankomst 2:14 sneller dan dertienvoudig Dakarwinnaar Stéphane Peterhansel (MINI). Carlos Sainz (MINI) eindigde op 2:50. Titelverdediger Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) reed lange tijd aan de leiding, maar kreeg naar het einde van de eerste etappe technische problemen. De Belgen Colsoul (Toyota Hilux) en Lurquin (Century) zijn met een vijfde en een zesde plaats prima aan de Dakar begonnen.

De vrijwel onbekende Vaidotas Zala heeft met zijn privé MINI in de openingsetappe van deze Dakar de fabrieksteams een serieuze neus gezet. De Litouwer passeerde het eerste waypoint als elfde om vervolgens gestaag progressie te maken en de eerste etappe bij de wagens te winnen.

Nasser Al-Attiyah greep vroeg in de rit de macht en leek op etappewinst af te stevenen tot hij zijn Toyota even aan de kant moest zetten. Na enkele minuten sleutelen was de Qatarees opnieuw onderweg om uiteindelijk als vierde te eindigen. De schade met Peterhansel en Sainz blijft beperkt tot respectievelijk 3:19 en 2:43. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) eindigden als vijfde op 6:30 van ritwinnaar Zala. Het duo reed naar het einde van de rit toe lek, maar stopte niet om het wiel te vervangen. Aan de finish was de rechterachterband volledig aan flarden. Er was ook een prima prestatie van Fabian Lurquin die Mathieu Serradori naar een knappe zesde plaats gidste.

De eerste opgever bij de wagens is ook al gekend. Die twijfelachtige eer valt de Fransman Romain Dumas (RD Limited) te beurt. Na 65 km vatte zijn wagen vuur. Schaduwfavoriet en thuisrijder Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) reed de achtste tijd en verliest al bijna twaalf minuten. Fernando Alonso (Toyota Hilux) haalde net niet de top tien. De Spanjaard eindigde als elfde op iets meer dan een kwartier.

In de openingsetappe van deze Dakar verloren ex-winnaars De Villiers (Toyota Hilux) en Nani Roma (Borgward) respectievelijk meer dan 23 en 28 minuten. Voormalig wereldkampioen Jakub Przygonski (MINI), vorig jaar nog vierde, moest na 146 km zijn MINI aan de kant zetten en heeft de finish nog niet bereikt.

Toby Price wint eerste rit bij de motoren

De Australiër Toby Price (KTM) heeft de eerste rit bij de motoren in de Dakar-rally gewonnen. De titelverdediger was bij aankomst 2:05 sneller dan de Amerikaan Ricky Brabec (Honda). Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde op 2:40.

De eerste etappe was er eentje van 752 km waarvan 319 km tegen de tijd. De Spanjaard Juan Pedrero García (KTM) dook als eerste de woestijn in. Na goed 13 km zat de Dakar van de Willy Jobard (Bosuer) er al op. De Fransman ontwrichte zijn schouder na een crash. Jobard was bezig aan zijn 13de Dakar. Zijn opgave van vandaag is zijn 9de in totaal.

Geen problemen voor Toby Price die de Dakar begon zoals hij de vorige in Zuid-Amerika beëindigde: met een ritzege. De titelverdediger legt daarmee meteen zijn kaarten op tafel. Brabec en teamgenoot Walkner wisten de schade wel enigszins te beperken. Minder goed verging het podiumkandidaten Sam Sunderland (KTM), Adrien Van Beveren (Yamaha) en Xavier De Soultrant (Yamaha) die respectievelijk 5:15, 9:52 en 10:42 moesten toegeven op ritwinnaar Toby Price.