Leider Nasser Al-Attiyah wint voorlaatste Dakar-etappe, Stéphane Peterhansel moet met finish in zicht opgeven XC

16 januari 2019

19u45

Bron: Belga 0 Dakar Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) heeft zijn derde etappezege in de Dakar 2019 beet. De 48-jarige Qatarees kreeg in de negende rit, 313 kilometer rond Pisco, de zege in de schoot geworpen toen de Fransen Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) en Cyril Despres (MINI John Cooper Buggy) in de problemen kwamen. Met een voorsprong van 51:27 op eerste achtervolger Nani Roma (MINI John Cooper Works) heeft Al-Attiyah, met nog één korte etappe van 112 kilometer te gaan, zijn derde Dakarzege binnen handbereik.

Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) moest opgeven. De Pool Jakub Przygonski en Tom Colsoul, vorig jaar winnaars, van de Wereldbeker cross country, reden de vierde tijd en profiteerden van al dat Franse leed om ook in de stand naar de vierde plaats op te klimmen.

De Dakar kan ongemeen hard zijn. Nadat de afgelopen dagen twee favorieten voor de eindzege bij de motoren moesten opgeven, waren er woensdag ook twee belangrijke opgaves te noteren bij de wagens. De Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Overdrive Racing) liet ‘s ochtends al weten dat zijn Dakar voorbij was, in de namiddag moest ook Peterhansel de strijd staken. De Fransman crashte na 26 kilometer. Zijn navigator David Castera liep daarbij een rugblessure op en werd naar het ziekenhuis van Lima overgevlogen. “We kwamen over een duin en landden meteen in de volgende duin. Alles ging zo snel dat David, die op het moment van de impact met het roadbook bezig was, de impact niet verwachtte” vertelde Peterhansel.

Sébastien Loeb leek lange tijd op weg naar een vijfde etappezege, tot een kapotte aandrijfas roet in het eten gooide. De negenvoudige wereldkampioen rally beëindigde de rit als twaalfde, op 1u15:20 van Al-Attiyah.

Desprès profiteerde heel even van de pech van zijn landgenoot, tot hij zijn MINI rolde. Ook Despres heeft intussen het bivak bereikt. Hij reed de achtste tijd op 39:46 van de ritwinnaar.