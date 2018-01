Landgenoot Willemsen wint zevende rit bij de trucks in Dakar Redactie

Bron: Belga 0 EPA Dakar Peter Willemsen heeft in Bolivië met de Nederlanders Ton Vangenugten en Bernard der Kinderen (Iveco) de zevende klassementsrit bij de trucks in de Dakar gewonnen.

Het trio was de voorbije dagen al enkele keren dichtbij een ritzege maar telkens liepen ze om de één of andere reden de ritzege mis. In de stand schuiven ze op naar de vijfde plaats op meer dan vier uur van leider Nikolaev (Kamaz).

"We waren drie minuten later dan Martin Kolomy gestart en die hadden we halverwege in het vizier", legt Willemsen uit. "We wisten dat we toen alleen Villagra nog voor ons hadden, maar wat er achter ons gebeurde wisten we natuurlijk niet. We hoopten om samen met Alvarez als eerste en tweede te kunnen eindigen en dat is uiteindelijk gelukt. Het was een rit over overwegend snelle, maar modderige rallypaden. Er stond overal veel water, maar het laatste stuk was het meer gravel en bochten. De laatste 150 kilometer zijn we plankgas naar de finish gereden."

Tom Colsoul eindigt na "heel zware rit" als vierde in zevende etappe

Tom Colsoul en zijn Poolse rijder Jakub Przygonksi (MINI John Cooper Works) zijn in de zevende Dakarrit als vierde geëindigd. In de stand blijft het duo op de zesde plaats maar voelen ze de druk van de Tsjech Martin Prokop (Ford), die op iets meer dan drie minuten volgt.

"Alles verliep naar wens. We zijn erin geslaagd om de ganse dag te blijven rijden en we zijn niet verkeerd gereden", zegt Tom Colsoul na de etappe in Bolivië. "Het was een zwaar eerste deel van de marathonetappe met heel veel water, doorwadingen en kameelgras. Het was zeer zwaar en straks belooft het nog zwaarder te worden tijdens de langste klassementsrit van de Dakar. Er zijn heel wat deelnemers in de problemen gekomen en het zal er niet beter op worden."

Ontplofte achterband kost Rotsaert, Gotlib en Van der Vaet tijd

Met een vijftiende plaats in de zevende Dakarrit en de zestiende plaats algemeen krijgt het Belgische trio van RTS Racing stilaan de top 15 in zicht. Op een ontplofte achterband op 30 km van de finish na, kenden Rotsaert en co een goede dag.

"Het eerste deel van de marathonetappe werd een modderige bedoening maar we zijn er goed doorgekomen", aldus Charly Gotlib. "We zijn eens gestopt om een Tatra vlot te trekken en hebben even later wat onderdelen afgegeven bij de gestrande Peugeot van Peterhansel. Tot op 30 km van de finish verliep alles naar wens tot een achterband plotseling ontplofte. We zijn gestopt om het wiel te wisselen en verloren daarbij een half uur. In het bivak zijn we meteen aan de truck beginnen sleutelen. Omdat assistentie van buitenaf tijdens een marathonrit niet is toegestaan, moeten we dat nu zelf doen."

Fortin ziet Al-Attiyah opschuiven naar tweede plaats

Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde in de zevende Dakarrit op de derde plaats. De Qatarees profiteert van de pech van Peterhansel en Ten Brinke om op te schuiven naar de tweede plaats. Tweevoudig winnaar Al-Attiyah volgt op ruime afstand van leider Carlos Sainz.

"Al bij al zijn wij het eerste deel van de marathonrit goed doorgekomen", blikt teammanager Jean-Marc Fortin terug op zijn dag. "De omstandigheden waren totaal anders dan de eerste week. Het zand heeft plaats gemaakt voor water en zware modderstroken. De Villiers en Nasser Al-Attiyah eindigden respectievelijk als tweede en derde. Jammer voor Ten Brinke dat zijn ruitenvegers hem in het begin van de rit in de steek lieten. Met zoveel waterdoorwadingen was dat niet echt handig. Op een bepaald moment was de zichtbaarheid zo slecht dat Ten Brinke vast kwam te zitten in een sloot. Gelukkig was teammaat Alvarez in de buurt die hem te hulp schoot."

"Nasser schuift op naar de tweede positie en Giniel volgt op een handvol seconden van Peterhansel op de vierde plaats. Omdat het een marathonetappe is, moeten de deelnemers zelf aan de wagens sleutelen. Hulp van buitenaf is niet toegestaan."

De rit naar Uyuni was voor de wagens het eerste deel van de marathonrit. Vandaag wordt deel twee gereden. Met zijn 498 km meteen ook de langste klassementsrit van deze Dakar. Het bivak ligt in Tupiza. De overvloedige regen heeft ervoor gezorgd dat het bivak volledig onder water staat. Organisator ASO werkt aan een oplossing.

