Knieblessure dwingt Spanjaard Barreda tot opgave in Dakar LPB

16u40

Bron: Belga 0 AP Dakar Joan Barreda (Honda) heeft vandaag opgegeven in de elfde etappe van de Dakar voor motorrijders, zo melden de organisatoren. Hij sukkelde al vier dagen met een knieblessure. Na afloop van de tiende rit stond de Spanjaard nog op de tweede plaats in de stand.

Daags na een voor hem moeilijke etappe besliste Barreda de handdoek in de ring te werpen. Dinsdag moest de Spanjaard aan de meet 38'15" toegeven op de Oostenrijkse dagwinnaar Matthias Walkner (KTM). Barreda stond op de tweede plaats in het algemeen klassement, op 39'42" van Walkner. Die nam gisteren de leiding in handen na de opgave van de Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), op dat moment koploper.

Dit jaar was Barreda al goed voor drie ritzeges. In 2017 eindigde hij op de vijfde plaats, zijn beste eindklassering tot nog toe.

In de elfde etappe overbruggen de rijders in Argentinië 485 km tussen Belén en Fiambala, waarvan 280 km tegen de klok.