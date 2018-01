Klacht van Nederlandse quadrijder kost leider Carlos Sainz tien minuten wegens "potentieel gevaarlijke rijgedrag" Redactie

22u27

Bron: Belga 0 Photo News Kees Koolen. Dakar De koerscommissarissen van de Dakar hebben leider Carlos Sainz (Peugeot) tien minuten straftijd opgelegd. Dat omwille van "potentieel gevaarlijk rijgedrag" tijdens de vierde etappe.

De sanctie komt er na een klacht van de Nederlandse quadrijder Kees Koolen (Barren Racer). Die verklaarde dat hij dinsdag na 185 kilometer in de etappe met start en aankomst in het Peruaanse San Juan de Marcona werd aangereden door Sainz, waarop de Spanjaard zelfs niet stopte. Sainz werd in die etappe tweede, Koolen verloor bijna vijftig minuten en finishte als vijftiende.

AFP Peugeot's Spanish driver Carlos Sainz and co-driver Lucas Cruz compete during Stage 4 of the Dakar 2018, in and around San Juan De Marcona, Peru, on January 9, 2018. / AFP PHOTO / FRANCK FIFE

Ondanks de tijdstraf heeft de 55-jarige Sainz, in 2010 eindwinnaar, nog altijd een ruime voorsprong van 56 minuten en 37 seconden op de Qatarees Nasser Al-Attiyah, die met een Toyota van het Belgische Overdrive deelneemt. Sainz' Franse teamgenoot Stéphane Peterhansel is op 1u03:42 derde.

Volgens Sainz is hij niet verantwoordelijk voor de schade aan de quad van Koolen. Peugeot gaat dan ook tegen de sanctie in beroep, maar ook Koolen, die de straf veel te licht vindt, overweegt verzet aan te tekenen. "Meerdere dingen aan mijn quad waren kapot. Ik werd een paar meter weggeslagen. Het was een enorme klap. Dit slaat nergens op. Deze straf is een lachertje", stelde de 52-jarige Nederlander.

EPA Kees Koolen op zijn quad in deze Dakar.

EPA Carlos Sainz.