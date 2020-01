In de zandsporen van Jacky Ickx: Fernando Alonso wil in Rally Dakar meest complete autocoureur ooit worden Joost Custers

04 januari 2020

11u07 0 Dakar Meer dan tien jaar geleden reed de Dakar-rally nog van Frankrijk naar de Afrikaanse badplaats... Dakar, maar ondertussen zijn we via Zuid-Amerika in Saudi-Arabië aanbeland. Zondag gaat de 41ste editie van start en die moet het vooral van de aanwezigheid van Fernando Alonso hebben. De Spanjaard wil zo in het zandspoor van ene Jacky Ickx treden.

De Spaanse kannibaal heeft zijn geweer drastisch van schouder verlegd door van het circuit richting de woestijnrally's te trekken. Dat Alonso de zaken serieus aanpakt, mag blijken uit een eerste podium in de Al Ula Neom Cross Country, een voorbereidingswedstrijd in november. "We hebben veel rotsen en navigatie gehad en we werden derde overall, een goed resultaat en prima voorbereiding op de Dakar zelf. Dat wordt ongetwijfeld de grootste uitdaging in mijn carrière. Op papier leek het onmogelijk, maar na maanden voorbereiding gaan we proberen het onmogelijke toch mogelijk te maken." Fernando Alonso maakt zeker kans, want hij heeft met Marc Coma een zeer beslagen corijder in de Toyota Hilux. De landgenoot van Alonso won de Dakar vijfmaal bij de motoren en kent dus het klappen van de zweep.

Alonso is een veelvraat, want naast 32 F1-zeges en twee wereldtitels in de F1 (2005 en 2006), won hij ondertussen ook tweemaal de 24 Uur van Le Mans (2018 en 2019), de 24 Uur van Daytona (2019) en werd hij tot wereldkampioen uithouding gekroond. Hij miste in 2017 op een haar na de zege in de INDY 500, een race waarin hij in 2020 opnieuw van start zal gaan. In 2019 faalde hij jammerlijk door zich niet eens te kwalificeren voor de race zelf. Wat Alonso zo uitzonderlijk maakt, is de combinatie van circuit en offroad, iets waar zeer weinig rijders succesvol in slagen. Zelfs Sébastien Loeb, negenvoudig wereldkampioen rally, raakte niet verder dan een derde plaats in vier deelnames aan de Dakar.

Als Alonso één voorbeeld heeft, is het wel dat van onze landgenoot Jacky Ickx. Ickx werd woensdag, op nieuwjaarsdag, 75 en is een levende legende. Zowel in 1969 als 1970 werd hij vicewereldkampioen F1. Ickx won ook acht F1-wedstrijden en dat in een tijdperk dat overleven op zich al een stunt was. Ickx won bovendien in 1969 zijn eerste keer de 24 Uur van Le Mans, iets wat hij nog vijfmaal zou overdoen (1975, 1976, 1977, 1981 en 1982). Verder pakte hij zeges in de 24 Uur van Daytona, de 24 uur van Spa, de 1.000 Kilometer van Bathurst en de 12 Uur van Sebring. Alsof dat nog niet genoeg was, stond hij ook nog eens 14 keer aan de start van de Dakar. Ickx won de Dakar in 1983 met Mercedes en pakte met Porsche en Peugeot ook nog een tweede plaats, naast liefst 29 dagzeges. Al die prestaties maken van Ickx misschien wel de meest complete rijder ooit, een titel die Alonso absoluut op zijn naam wil hebben.

Al-Attiyah voor vierde eindzege, schaarse Belgen

De strijd om de zege in de Dakar is er één tussen Toyota en MINI. Bij Toyota zien we de topfavoriet, Nasser Al-Attiyah. De Qatarees gaat op zoek naar zijn vierde eindzege. Al-Attiyah is de uitgesproken favoriet, maar zal niet op veel sympathie kunnen rekenen in Saoedi-Arabië, gezien de gespannen politieke toestand tussen zijn thuisland Qatar en het gastland. Nog in het kamp van Toyota zien we thuisrijder Yazeed Al Rahji. De concurrentie komt vooral van Monsieur Dakar Stéphane Peterhansel, die in zijn MINI op zoek gaat naar zijn veertiende overwinning. Nog bij MINI wil Carlos Sainz zijn derde zege behalen. De belangrijkste outsiders zijn ex-winnaar Giniel De Villiers (Toyota) en Bernhard Ten Brinke (Toyota).

En zo zijn we bij de schaarse Belgen aanbeland - ze zijn met zeven - want de Nederlander rijdt met Tom Colsoul. De wedstrijd in Saoedi-Arabië zal grotendeels in het zand worden uitgevochten en daar zijn de talenten van Colsoul doorslaggevend. Verder is er François Beguin in een buggy, terwijl Fabian Lurquin (Century) ook bij de vierwielers start, net als Colsoul in de stoel van de navigator. Dave Berghmans, Dave Ingels, Tom Geuens, Jan Van Der Vaet starten bij de trucks.

Zaterdag is er tussen 16u00 en 22u00 de officiële podiumceremonie, waarna op zondag het echte werk begint. De deelnemers wachten 12 ritten en 7.856 km, waarvan 5.097 km tegen de tijd. De start in wordt aan de boorden van de Rode Zee in Jeddah gegeven. Eindigen doet de Dakar in Qiddiyah. (JCA)