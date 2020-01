Frans-Belgische ritzege in Dakar: “Dragen zege op aan onze overleden collega Gonçalvez” DMM

13 januari 2020

16u06

Serradori en Lurquin dragen etappezege op aan overleden Paulo Gonçalvez

Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) zorgden in de Dakar voor de eerste Franse ritzege met een ferm Belgisch tintje. Het duo won op indrukwekkende wijze de achtste etappe. Niets dan tevreden gezichten in het kamp van Serradori Racing na de etappezege. “Gisteren was het een bijzonder moeilijke dag vanwege het overlijden van onze collega Paulo Gonçalvez. We dragen deze zege dan ook aan hem op”, reageerde Fabian Lurquin.

Mathieu Serradori is the first amateur to win a stage ahead of the pros for 32 years.

In aanloop naar de rit kregen Mathieu Serradori en Fabian Lurquin te maken met technische problemen. Die raakten net op tijd opgelost maar zorgden voor de nodige stress. Die stress leidde tot concentratieverlies waarna het duo kwam vast te zitten in het zand. “Mathieu reed zich vast in het mulle zand op een manier zoals dat nooit eerder gebeurd was. Achteraf bekeken was dat ons geluk, want als dat gisteren niet was gebeurd, zouden we nooit gestart zijn vanuit de positie die wij vandaag hadden en hadden we bijgevolg nooit de rit kunnen winnen.”

Het duo Serradori-Lurquin begon als 16e aan de rit. “Mathieu heeft vandaag een 100% perfecte etappe gereden. Hij was bijzonder snel en ja, we werden een beetje geholpen door de aanwezige sporen in het zand. Het was perfect. Ik heb hem geholpen op om het juiste spoor te blijven. We zijn zeer tevreden. Beiden zijn we al 15 jaar bezig om resultaten te behalen en kijk, vandaag winnen we een rit in de Dakar. Dat maakt ons zeer gelukkig”, onderstreept Lurquin. “Ik wil daar nog aan toevoegen dat ik niet snel kan gaan zonder een goede navigator”, vulde Mathieu Serradori aan. “Het is dan ook een zeer verdiende zege voor Fabian. Dankjewel daarvoor Fabian.”

Nieuwe etappezege voor trucker Karginov

Andrey Karginov (Kamaz) blijft de Dakar bij de vrachtwagens domineren. De Russische leider won zijn vierde etappe, de helft van het aantal georganiseerde etappes. Anton Shibalov (Kamaz) eindigde net als zondag als tweede. Ales Loprais (Praga) werd derde. In de stand heeft Karginov nu al 27:06 voorsprong op teamgenoot Shibalov. De Wit-Rus Viazovich kijkt al tegen een achterstand van meer dan één uur aan.

Karginov is bezig aan zijn achtste Dakar. Bij zijn eerste deelname in 2010 eindigde hij als mecanicien van Mardeev als vijfde. Na een vierde plaats in 2012 en een derde plaats in 2013 won Karginov in 2014 de Dakar bij de vrachtwagens. De Rus won dat jaar vier etappes. Met nog vier etappes voor de boeg, heeft Karginov nu al vier dagzeges achter zijn naam staan.

Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet (Renault) hielpen een teamgenoot toen hij vast kwam te zitten en verloren zelf ook 10 minuten toen ze even vastraakten in het zand. Van Der Vaet en co reden uiteindelijk de twaalfde tijd op 31:39 van Karginov.