De lokroep van de Dakar: voetbalcoach Andre Villas-Boas niet eerste vedette die zich aan woestijnrace waagt

14u50 0 BELGAONTHESPOT Andre Villas-Boas staat na drie etappes 41ste in het klassement. Dakar Op zijn veertigste zag Andre Villas-Boas dit weekend een jongensdroom in vervulling gaan: de Portugese trainer maakte dan zijn debuut in de bekende Dakar-rally. Hij is niet de eerste of enige vedette die niet aan de lokroep van de woestijnrace kan weerstaan. Een overzicht van wie hem al vooraf ging.

AFP Raymond Kopa (uiterst links) bij het Real Madrid dat de jaren vijftig domineerde, met naast hem Rial, Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas en Gento.

Raymond Kopa

In 1985 nam de legendarische Franse voetballer, die in maart 2017 op zijn 85 overleed, als co-piloot deel aan de Dakar. Samen met Étienne Smulevici finishte hij op een eervolle 65ste plek in een Mitsubishi Pajero.

Photo News Michel Sardou, binnenkort 71 jaar, is aan zijn laatste tournee bezig.

Michel Sardou

De Franse zanger en acteur, bij ons vooral bekend voor zijn chansons 'Les lacs du Connemara' en 'Comme d'habitude', waagde zich zelfs twee keer aan de woestijnrace maar zowel in 1984 als 1985 haalde hij als co-piloot van Jean-Pierre Jabouille het einde niet. Het waren de jaren waarin de Belg Gaston Rahier bij de motoren triomfeerde.

AFP Bondscoach Michel Hidalgo in het Stade de Gerland in Lyon aan de zijde van Marius Tresor.

Michel Hidalgo

De Fransman, in 1961 en 1963 Frans landskampioen met Monaco en nadien ook succesvol als Franse bondscoach die in 1984 het EK won met Michel Platini als zijn kapitein, was in 1991 co-piloot van Thierry Delli-Zotti met wie hij 21ste werd.

AFP Jacques Anquetil in het Parc des Princes op 20 juli 1957 waar hij zijn eerste Tourwinst boekte.

Jacques Anquetil

De Franse renner, die de Tour won in 1957, 1961, 1962, 1963 en 1964, de Giro in 1960 en 1964 en de Vuelta in 1963, stapte in 1986 naast Pierre Yver in de auto voor zijn eerste en laatste avontuur. Anquetil had toen al maagkanker en overleed een jaar later, op zijn 53. De editie van 1986 werd overigens overschaduwd door een helicoptercrash waarin onder meer stichter Thierry Sabine het leven liet.

Photo News Claude Brasseur in oktober 1993 op het toneel aan de zijde van Cecile Pallas in het Parijse Théâtre des Variétés.

Claude Brasseur

De Franse acteur, die twee keer een César won, was een trouwe klant van de Dakar-rally, weliswaar als bijrijder van een sterke piloot: Jacky Ickx. In 1981 haalden ze in hun Citroën CX de finish niet maar twee jaar later wonnen ze in een Mercedes, in een moeilijke wedstrijd waarbij door een zandstorm veertig deelnemers verloren reden. In 1986 werden ze tweede in een Porsche.

AP Albert II van Monaco, samen met zijn oudere zus Caroline: geen van beiden haalde de finish in de Dakar-rally.

Caroline en Albert van Monaco

Albert II van Monaco, die vijf keer aan de Winterspelen meedeed in het bobslee, ging in 1985 en 1986 een heel andere uitdaging aan. In een Mitsubishi Pajero moest hij telkens op 13 januari opgeven, min of meer op dezelfde plek. Hij trok zijn conclusies: "Het was alsof iemand me wat probeerde duidelijk te maken - ik houd het voor bekeken." Zijn zus Caroline deed eveneens mee in 1985, maar in de trucks, als co-piloot van haar man Stefano Casiraghi. Zij moesten in hun Astra BM 309 opgeven op 6 januari, zo'n 400 km voor ook Sardou strandde.

AFP Op 6 januari 2002 poseert Johnny Hallyday voor het Nissan-Dessoude team.

Johnny Hallyday

De populaire Franse zanger, een maand geleden op zijn 74ste overleden, deed in 2002 mee aan de bekende rally in een Nissan Terrano aan de zijde van de ervaren piloot René Metge. Ze finishten als 49ste. Tijdens een bivak sprak hij de legendarische woorden: "Als ik geen uur en een kwartier zou zijn verloren onderweg, dan zou ik hier een uur en een kwart vroeger zijn aangekomen."

AP Gewezen skiër Luc Alphand triomfeerde op 15 januari in Dakar aan het Lac Rose.

Luc Alphand

De Fransman kende eerst grote successen als skiër voor hij zich omschoolde tot autopiloot. In 1983 werd hij wereldkampioen afdaling bij de junioren, als prof won hij in 1997 de wereldbeker alpineskiën, waarna hij stopte en een carrièreswitch maakte. In 2005 werd Alphand nog tweede in Dakar, na zijn teamgenoot Stéphane Peterhansel, maar een jaar later was het wel raak in zijn Mitsubishi.

