Dakar Villas-Boas van korte duur: rugblessure gooit roet in het eten YP

11u27

Bron: Belga 0 Getty Images

André Villas-Boas heeft de Dakar Rally bij zijn debuut na etappe vier moeten verlaten met een rugblessure. Dat bevestigde zijn teammanager bij Overdrive Racing, Jean-Marc Fortin. Villas-Boas crashte gisteren zwaar bij het nemen van een duin.

Op Instagram kwam de 40-jarige Villas-Boas nog even terug op zijn blessure. "Ik wou juist nog even zeggen dat ikzelf en mijn copiloot Ruben Faria veilig en wel in de bivak zijn. We sprongen van een duin en landden op de neus. De Dakar zit er jammer genoeg op voor ons. Bedankt voor alle steun en volgende keer beter!"

Just to tell everyone that both me and Ruben are safe and well and back in the bivouac. We jumped off a dune and crashed the car nose first. The Dakar unfortunately is finished for us. Better luck next time! Thank you all for your kind messages of support #raceforgood #dakar2018 Een foto die is geplaatst door null (@avbdakar) op 10 jan 2018 om 01:44 CET

Getty Images

