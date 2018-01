Dakar Villas-Boas van korte duur: rugblessure gooit roet in het eten - Colsoul schuift op naar tiende plaats YP

Dakar-avontuur Villas-Boas zit er al op

André Villas-Boas heeft de Dakar Rally bij zijn debuut na etappe vier moeten verlaten met een rugblessure. Dat bevestigde zijn teammanager bij Overdrive Racing, Jean-Marc Fortin. Villas-Boas crashte gisteren zwaar bij het nemen van een duin.

Op Instagram kwam de 40-jarige Villas-Boas nog even terug op zijn blessure. "Ik wou juist nog even zeggen dat ikzelf en mijn copiloot Ruben Faria veilig en wel in de bivak zijn. We sprongen van een duin en landden op de neus. De Dakar zit er jammer genoeg op voor ons. Bedankt voor alle steun en volgende keer beter!"

Just to tell everyone that both me and Ruben are safe and well and back in the bivouac. We jumped off a dune and crashed the car nose first. The Dakar unfortunately is finished for us. Better luck next time! Thank you all for your kind messages of support #raceforgood #dakar2018 Een foto die is geplaatst door null (@avbdakar) op 10 jan 2018 om 01:44 CET

Tom Colsoul schuift op naar de 10de plaats

Tom Colsoul en zijn Poolse rijder Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works) reden gisteren als 12de over de finish in de Dakar Rally. In de stand schuiven ze op naar de 10de plaats.

"We hebben rustig gereden en dat bleek de goede tactiek te zijn", liet Tom Colsoul na afloop optekenen. "Het enige probleem dat we kenden waren lekke banden. We hebben er alles aan gedaan om te vermijden dat we lek zouden rijden maar het mocht niet zijn. Tot drie keer toe zijn we lek gereden. Nadien hebben we onszelf nog twee keer vastgereden in het mulle zand. Eén keer zaten we serieus vast en hebben we ons, zoals in de goede oude tijd, met de schop moeten uitgraven."

"De navigatie was moeilijk maar daar hebben we toch wat van onze verloren tijd kunnen goedmaken", vervolgde Colsoul. "Het mocht ook eens meezitten hè. Het frustrerende is dat we eigenlijk twee dagen op rij door enkele stommiteiten een topvijfresultaat mislopen. Ik heb écht heel dringend nood aan een goede rit. Naar wat ik verneem wordt vandaag de moeilijkste rit van deze Dakar gereden. De organisatie heeft een lichte aanpassing gedaan en 37 km duinen geschrapt. Wellicht omdat er vannacht nog mensen in de duinen de nacht hebben doorgebracht."

Peter Willemsen valt uit de top 10

Voor de tweede dag op rij beleefde Peter Willemsen, de Belgische navigator van Ton Vangenugten en mecanicien Bernard Der Kinderen, een regelrechte baaldag. Nadat in de derde rit hun truck kantelde, waren er gisteren problemen met de versnellingspook. Het trio reed de 14e tijd op 2 uur en 50 minuten van ritwinnaar Nikolaev (Kamaz) en zakt in de stand naar de 11e plaats.

"Het heeft weer eens niet mogen zijn", zuchtte Peter Willemsen. "Net als in de 3de rit waren we ook dinsdag uitstekend gestart. Op 144 km van de finish en net voor de duinen werkten plotseling de versnellingen niet meer. De versnellingspook lag aan de basis van het probleem. Bernard slaagde erin een noodreparatie te doen waardoor we enkel 2 versnellingen hoog en laag konden gebruiken. Op die manier hebben we 100 km in de duinen afgelegd. Op het vierde checkpoint heeft de assistentie een nieuwe shiftcilinder gemonteerd waardoor we de laatste 60 km vol konden afwerken. Jammer maar helaas. Het goede nieuws is dat er straks opnieuw een rit is. Een nieuwe dag biedt meestal nieuwe kansen."

Rotsaert, Gotlib en Van der Vaet helpen trucker in nood

Steven Rotsaert, Charly Gotlib en Jan Van der Vaet hebben zich tijdens de 4de rit van hun meest collegiale kant laten zien en hielpen een collega in nood. Hun goede daad resulteerde in de 19de tijd op bijna 5 uur van de ritwinnaar.

"Dinsdag was het een échte Dakar dag. Eentje uit de oude doos", begon Charly Gotlib zijn verhaal. "De duinen waren fantastisch en in alle maten en kleuren. Grote, kleine, steile en kleintjes. Het was prachtig. Tot aan kilometer 237 beleefden we een goede dag. Op dat punt lag een vrachtwagen op zijn kant. We zijn gestopt en samen met twee andere vrachtwagens slaagden we erin om na drie uur de vrachtwagen terug op zijn wielen te krijgen. Nadien zijn we gewoon verder gereden. Normaal gezien krijgen we de verloren tijd kwijtgescholden."