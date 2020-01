Dakar in beslissende plooi? Sainz pakt bijna 20 minuten op Al-Attiyah DMM

15 januari 2020

13u22

Bron: Belga 0 Dakar Carlos Sainz (MINI) heeft in de Dakar bij de wagens de tiende etappe gewonnen, zijn vierde in totaal. Net als bij de motoren werd de rit ingekort door het slechte weer. Sainz was bij aankomst 3:05 sneller dan de Pool Jakub Przygonski (MINI). Giniel De Villiers (Toyota Hilux) eindigde als derde op 4:26. In het klassement doet Sainz een uitstekende zaak.

Is de Dakar bij de wagens in een beslissende plooi gevallen? Het zou zomaar kunnen, al blijven er nog twee moeilijke etappes over. Het weer zal hierin een belangrijke rol spelen. Bij de motoren werd de wedstrijd na 345 km geneutraliseerd. Bij de wagens was dat al aan kilometer 223 km het geval. Tot woensdag was er heel veel navigatie, zand en duinen. Een opstekende zandstorm zorgt ervoor dat de eerste editie in Saudi-Arabië uitgroeit tot een klassieke Afrikaanse Dakar.

Ook in rit tien was de navigatie cruciaal, mogelijk zelfs beslissend. Aan kilometer 200 was er een heel moeilijk navigatiegedeelte waar Carlos Sainz geen enkel probleem kende. Dat was niet het geval voor Nasser Al-Atttiyah en Peterhansel. De Qatarees raakte op de dool met als gevolg de 19e tijd en een tijdverlies van 17:46. Peterhansel (MINI) deed het met een tiende tijd iets beter maar moest toch ook 11:48 toegeven op teamgenoot Sainz. In de stand heeft ‘El Matador’ nu 18:10 voorsprong op titelverdediger Al-Attiyah. Dertienvoudig winnaar van de Dakar Peterhansel volgt als derde op 18:26.

Fernando Alonso (Toyota Hilux) zorgde voor het nieuws van de dag. De dubbele wereldkampioen Formule 1 reed tegen hoge snelheid toen een duin plots een knik naar beneden maakte en Alonso zijn Toyota drie keer zijdelings rolde. Vallen, opstaan en weer doorgaan was het motto van de Spanjaard die even verder toch moest stoppen om een lekke band te vervangen. Alonso bereikte als 55ste het bivak met een tijdverlies van 1u17.33. In de stand verdwijnt hij uit de top 10 en zakt hij naar de 14de plaats. Van Belgische zijde eindigde Tom Colsoul (Toyota Hilux) als zesde terwijl Fabian Lurquin (Century) als twaalfde eindigde. In de stand blijven ze zevende en achtste.

Barreda Bort wint, Brabec loopt uit bij motoren

Joan Barreda Bort (Honda) heeft de tiende etappe bij de motoren gewonnen. De rit werd vanwege de slechte weersomstandigheden na 345 van de 534 km geneutraliseerd. Aan de neutralisatie ging de Spanjaard twee teamgenoten vooraf. Ricky Brabec (Honda) eindigde als tweede op 1:07. Kevin Benavides (Honda) maakte het Honda-podium compleet door derde te eindigen op 2:31.

In de stand loopt leider Brabec verder uit op eerste achtervolger Pablo Quintanilla (Husqvarna). De Chileen, die als zevende eindigde en ten opzichte van leider Brabec 4:51 verloor, volgt in de stand nu op 25:44. Dankzij zijn etappezege schuift Joan Barreda Bort op naar de derde plaats op 27:09 van Brabec. Toby Price (KTM), die als vierde eindigde, is nu vierde op 28:33 van de leidersplaats.

Shibalov de beste trucker in tiende etappe, Karginov blijft leider

Ook bij de vrachtwagens werd de tiende Dakaretappe woensdag ingekort. Na 174 km werd Anton Shibalov (Kamaz) uitgeroepen tot winnaar. Hij had op dat moment 1:08 voorsprong op teamgenoot Dmitry Sotnikov (Kamaz). Nikolaev (Kamaz) eindigde als derde op 1:30. In de stand bij Karginov (Kamaz) leider.

Shibalov was nam van meet het commando terwijl leider Karginov eerder een afwachtende houding aannam. Een behouden aanpak van de leider die klaarblijkelijk zijn truck wou sparen omdat er tijdens een marathonetappe geen externe assistentie is toegelaten. Met zijn ruime voorsprong in het klassement een logische aanpak. Shibalov won zijn derde etappe en nadert in het de stand tot op 36:08 van Karginov. Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet (Renault) waren als tiende 11:36 trager dan ritwinnaar Shibalov.