Dakar 2019 voorgesteld: parcours wordt volledig in Peru afgewerkt, ook tweede kans voor vroege opgevers

27 november 2018

14u52

Bron: Belga 0 Dakar Deze ochtend werd in de ambassade van Peru in de Franse hoofdstad Parijs voor een select publiek de Dakar 2019 voorgesteld. De 41ste editie van de gekende rallyraid wordt voor de elfde keer in Zuid-Amerika georganiseerd. In tegenstelling tot de voorbije edities, waarbij de Dakar Chili, Bolivia en Argentinië aandeed, blijft de rally deze keer binnen de landsgrenzen van Peru.

Op 6 januari staan er in Peru achttien Belgen aan de start van de 41ste editie van de Dakar, verdeeld over zes wagens en vier trucks. In vergelijking met vorig jaar starten er zes Belgen meer, maar geen enkele Belgische motorrijder zal aan de start verschijnen. De Dakar blijft overigens binnen de Peruaanse landsgrenzen en de editie van 2019 geeft ook een tweede kans aan vroege opgevers.

Belgische motorrijders in de Dakar is al jaren geen geslaagde combinatie. Vorig jaar probeerde Jeroen Ramon het, maar hij moest al in de tweede rit de strijd staken. Ook bij de quads nemen er geen Belgen deel.

Bij de wagens is het uitkijken naar Tom Colsoul, die opnieuw een team vormt met de Pool Jakub Przgyonski (MINI John Cooper Works). Het duo won dit seizoen met groot overwicht de Wereldbeker Cross Country. Vorig jaar eindigden ze in de Dakar op de vijfde plaats, hun beste resultaat ooit. Luikenaar Fabian Lurquin komt voor het eerst sinds 2014 nog eens aan de start van de Dakar. Lurquin vormt een team met de Fransman Mathieu Serradori (Buggy). Stéphane Prévot start eveneens met een Fransman: Philippe Gache bestuurt een buggy. Dakar-veteraan Charly Gotlib ruilt de robuuste trucks in voor een Can-Am, een buggy. Hij vormt een team met de Fransman Claude Fournier.

Bij de wagens namen de afgelopen jaren alleen Belgische navigators deel. Dit jaar komt daar verandering in. Voor het eerst sinds 2015 komt er ook een Belgische rijder aan de start. Henrard Racing zet twee wagens in. De eerste voor Stéphane Henrard (Dunbee-Henrard Racing) en de tweede voor zijn teamgenoot Philippe Lambilliotte (Dunbee-Henrard Racing). Hun wagen heeft het uiterlijk van een VW Kever en is een creatie van Stéphane Henrard. Tot slot is er nog Jean-Marc Fortin. De teammanager van het Belgische Overdrive Racing brengt elf Toyota’s aan de start, waarvan drie van Gazoo Racing. Zijn team bestaat in totaal uit 102 leden.

Bij de vrachtwagens is Peter Willemsen de enige Belg die een zitje in een topteam heeft kunnen bemachtigen. Willemsen vormt een team met de Nederlanders Ton Van Genugten en Bernard Der Kinderen op een Iveco van Team De Rooy. Bedrijfsleider Peter Van Delm gaat van start met Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford). Samen met zijn goede vriend Yves Rutten hebben ze drie jaar geleden een dossier ingediend bij Ford om een truck voor de Dakar te bouwen. De vrachtwagens debuteren in de Dakar 2019. Debutant Yves Rutten krijgt Franco Christophe en Peter Convents naast hem in de vrachtwagen. De vierde Belgische truck is die van Dave Berghmans. De Limburger gaat het avontuur aan samen met Bob Geens en Colin Damien. Ze besturen een Iveco en maken deel uit van het Belgische Overdrive Racing waarvoor ze als snelle assistentie op de piste zullen fungeren. Dakar-habitués zoals Dave Ingels, Steven Rotsaert, Jan Van der Vaet en Serge Bruynkens passen voor de Dakar 2019.

Dakar blijft komend jaar binnen de Peruaanse landsgrenzen

Het aantal deelnemers aan deze Dakar, die van 6 tot 17 januari gereden wordt, is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal hebben 334 voertuigen zich ingeschreven, goed voor 534 piloten en copiloten. Achttien onder hen hebben de Belgische nationaliteit. De motoren en quads zijn goed voor 167 deelnemers. Er komen 126 wagens, waarvan 30 in de categorie SxS, aan de start en 41 vrachtwagens.

Dit jaar nemen 135 piloten en copiloten, verdeeld over 97 voertuigen, voor het eerst deel aan de moeder aller rallyraids. Daarnaast komen er uiteraard heel wat ervaren rijders aan de start. Een deelnemer met tien jaar dienst wordt als legende beschouwd. Zo zijn er 42 legendes, onder wie de Belg Charly Gotlib, die dit jaar voor de dertigste keer deelneemt.

De Dakar blijft een internationale aantrekkingspool. Dit jaar nemen, verspreid over de deelnemers en assistentieteams, mensen uit 61 landen deel. Het is veelal een mannenbastion. Toch staan er ook negentien vrouwen aan de start, waarvan twee volledige vrouwenteams. Het hoogste aantal sinds 2009.

De jongste deelnemer komt uit Nederland. Mitchel Van Den Brink is met zijn zestien jaar de jongste deelnemer ooit in de Dakar. Hij is navigator-monteur op de truck van vader Martin Van Den Brink (Renault).

Editie van 2019 met tweede kans voor vroege opgevers

Voor de 41ste editie van de Dakar zijn er een aantal nieuwigheden. De belangrijkste nieuwigheid is dat deelnemers die in het eerste deel van de Dakar hebben moeten opgeven na de rustdag opnieuw van start gaan. Ook zal er voor twee ritten een start in lijn georganiseerd worden. De kwaliteiten van de navigators worden dan weer in de tweede rit op de proef gesteld door de wagens als eerste de baan op te sturen.

De Dakar spiegelt zich een beetje aan de rallysport waar deelnemers die de strijd hebben moeten staken daags nadien met een tijdstraf opnieuw van start mogen gaan. Wagens, SxS en vrachtwagens die voor de rustdag hebben moeten opgeven, kunnen na de rustdag opnieuw starten. Ze worden opgenomen in een apart klassement en krijgen een oranje kenmerk op de wagen gekleefd. Deze deelnemers mogen na hun opgave niet bij de eerste 25 deelnemers aan een rit beginnen.

Voor het eerst zullen er twee etappes beginnen met een start in lijn. Dat is het geval in de vijfde rit, net voor de duinen van Ilo worden aangevat, en in de negende rit, wanneer de karavaan een rondje rond Pisco afwerkt.

Tijdens de tweede rit tussen Pisco en San Juan de Marcona worden de wagens als eerste de baan opgestuurd. Deze rit wordt als zeer moeilijk voor de navigators aanzien. Door als eerste de baan op te moeten, kunnen de deelnemers niet genieten van de sporen van motoren en quads. Tijdens de achtste rit gaan de grote namen van de Dakar het tegen elkaar opnemen. De startposities van de beste tien motoren en wagens en de beste vijf vrachtwagens worden dan door de organisatie door elkaar gehaald.

Deelnemers krijgen compact parcours met veel duinen

Het parcours van de Dakar 2019 is zeer compact, zo bleek bij de voorstelling in de Franse hoofdstad Parijs. Gespreid over tien etappes krijgen de deelnemers 5.000 km voor de wielen geschoven waarvan 3.000 competitieve kilometers. Het volledige parcours wordt in het zand gereden. Zeventig procent van de ritten wordt in de duinen afgewerkt. Met Pisco, San Juan de Marcona en Arequipa-Moquegua-Tacna worden er drie competitiezones voorzien.

In tegenstelling tot de jubileumeditie van vorig jaar is de Dakar dit jaar enkele duizenden kilometers korter. Dat komt omdat de Dakar enkel in Peru doorgaat. Vorig jaar bedroeg de totale afstand van de Dakar 8.793 km, waarvan 4.329 km tegen de tijd. In vergelijking met vorig jaar worden er ook vier ritten minder georganiseerd. Het parcours wordt volledig in het zand gereden waarvan dus 70 procent in de duinen.

De eerste etappe brengt de karavaan van Lima naar Pisco. Een korte klassementsrit over 84 km waar de motoren in omgekeerde volgorde van start gaan. De tweede rit van deze Dakar kan het klassement meteen overhoop gooien. In de 342 km lange rit van Pisco naar San Juan de Marcona ligt de nadruk op navigatie. De derde rit start in San Juan de Marcona en eindigt in Arequipa. Een 331 km lange rit dwars door een nieuw duinengebied in Acari. De vierde en vijfde rit zijn marathonetappes waarbij er geen assistentie is toegelaten. De deelnemers mogen wel zelf aan hun wagen sleutelen. Het eerste deel van de marathonetappe is een rit van 352 km. De motoren bivakkeren in Moquegua. De overige deelnemers bivakkeren in Tacna. Het tweede deel van de marathonetappe brengt hen naar Arequipa, waar de rustdag georganiseerd wordt.

Meteen na de rustdag staat op 13 januari de langste rit van deze Dakar op het menu. De motoren moeten tussen Arequipa en San Juan de Marcona 839 km overbruggen waarvan 317 km tegen de tijd. De andere deelnemers krijgen 810 km voor de wielen geschoven waarvan 291 competitieve kilometers. Deelnemers die in het eerste deel van de Dakar hebben moeten opgeven, mogen opnieuw starten. De zevende rit is een rondje van 323 km rond San Juan de Marcona. Daags nadien gaat het opnieuw richting Pisco waar op de voorlaatste dag eveneens een rondje gereden wordt. De start van die voorlaatste rit wordt een massastart. De Dakar eindigt op donderdag 17 januari in de hoofdstad Lima. Vooraleer de deelnemers het podium op mogen, wacht hen nog een moeilijke etappe van 112 km.

Alle grote namen op de afspraak

De 41ste Dakar belooft overigens een zeer spannende editie te worden. Zowel bij de motoren, de wagens als de vrachtwagens zijn alle grote namen op de afspraak. ‘Monsieur Dakar’ Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) kan zijn veertiende Dakar winnen, maar mag zich aan stevige concurrentie verwachten.

Vorig jaar won Matthias Walkner (KTM) bij de motoren. De Oostenrijker krijgt stevige concurrentie van onder meer Toby Price (KTM) en diens teamgenoot Sam Sunderland (KTM), Adrien Van Beveren (Yamaha) en Paulo Gonçalves (Honda).

Carlos Sainz won vorig jaar de tweede Dakar uit zijn carrière. Het Peugeot-team waarmee Sainz toen aan de start kwam, is intussen opgehouden te bestaan. Sainz, Peterhansel en Despres hebben intussen onderdak gevonden bij X-Raid waar ze aan de start komen met de MINI John Cooper Buggy. X-Raid won van 2012 tot en met 2015 al vier jaar op rij met een vierwielaangedreven MINI de Dakar. Met twee zeges van Sainz, dertien van Peterhansel (zes bij de motoren en zeven bij de wagens) en nog eens vijf bij de motoren voor Cyril Despres is X-Raid veruit het meest ervaren team dat aan de start komt. Behalve de buggy’s zet X-Raid ook nog eens de vierwielaangedreven MINI John Cooper Works in voor onder meer Jakub Przygonski, bijgestaan door Tom Colsoul en Nani Roma, winnaar bij de wagens in 2014 en in 2004 bij de motoren.

X-Raid mag zich opmaken voor stevige concurrentie van negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb die met een eigen Peugeot 3008 DKR aan de start komt. De Fransman moest vorig jaar opgeven nadat hij in een kuil was gereden en zijn navigator Daniel Elena daarbij een blessure had opgelopen.

De grootste concurrentie komt er van het Belgische Overdrive Racing. Jean-Marc Fortin brengt elf wagens aan de start waarvan drie fabriekswagens voor tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers (winnaar 2009) en de snelle Nederlander Ten Brinke, die vorig jaar in de voorlaatste etappe moest opgeven nadat zijn wagen vuur had gevat.

Bij de trucks maakt ex-winnaar Gerard De Rooy (Iveco) na één jaar afwezigheid opnieuw zijn opwachting. Hij mag het opnemen tegen de Kamaz-rijders van onder meer Nikolaev, winnaar van de jongste editie. Team De Rooy brengt behalve hun kopman Gerard De Rooy nog twee trucks aan de start voor Ton Vangenugten (Iveco), met Peter Willemsen aan boord, en de Argentijn Villagra (Iveco).

Een overzicht van de Belgische deelnemers aan de Dakar 2019 per categorie en startnummer:

Wagens:

303. Jakub Przygonski (Pol) - Tom Colsoul (MINI John Cooper Works)

320. Mathieu Serradori (Fra) - Fabian Lurquin (Buggy)

326. Philippe Gache (Fra) - Stéphane Prévot (Buggy)

348. Claude Fournier (Fra) - Charly Gotlib (Can-Am)

353. Stéphane Henrard - Gatien Du Bois (Henrard Racing)

424. Philippe Lambilliotte - Maxime Lambilliotte (Henrard Racing)

Vrachtwagens:

509. Ton Vangenugten (Ned) - Bernard Der Kinderen (Ned) - Peter Willemsen (Iveco)

523. Peter Van Delm - Kurt Keysers - Steven Vaesen (Ford)

530. Yves Rutten - Christophe Franco - Peter Convents (Ford)

534. Dave Berghmans - Bob Geens - Damien Colin (Iveco)

