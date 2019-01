DAKAR 2019. Peterhansel boekt tweede ritzege, Al-Attiyah rijdt twee keer lek - Dagzege bij motoren voor Sunderland, Brabec nieuwe leider XC

14 januari 2019

20u42

Peterhansel boekt tweede ritzege, Al-Attiyah rijdt twee keer lek

Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) heeft de zevende rit in de Dakar voor wagens gewonnen. Voor de Fransman is het zijn tweede etappezege in deze Dakar. Nani Roma (MINI John Cooper Works) eindigde op de tweede plaats op 4:33 van Peterhansel. Carlos Sainz maakte het X-Raid-podium compleet door als derde te eindigen, op 9:28. Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) reed twee keer lek en verloor 11:58, maar blijft comfortabel aan de leiding. Eerste achtervolger Peterhansel volgt op 29:16 van de leider.

De rit begon met ruim 50 minuten vertraging omwille van de dichte mist. Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) begon als eerste aan de loodzware etappe met meer dan 100 km duinen. De Fransman kwam al snel in de problemen. Bij het eerste waypoint verloor Loeb 39:27 op Peterhansel. Elektrische problemen waren de oorzaak. Eens de problemen opgelost waren, zette Loeb de achtervolging in en maakte hij meer dan tien minuten van zijn achterstand goed. Loeb eindigde uiteindelijk als tiende op 28:27 van Peterhansel. In de stand zakt de negenvoudige rallywereldkampioen van de tweede naar de vierde stek, achter Roma.

Jakub Przygonski en Tom Colsoul reden als zevende over de finish op 20:50 van Peterhansel. In de stand blijft het Pools-Belgisch duo zesde.

Dagzege bij motoren voor Sunderland, Brabec nieuwe leider

De Brit Sam Sunderland (KTM) heeft de zevende etappe in de Dakar voor motoren gewonnen. De Brit was na 387 km, waarvan 323 km tegen de klok, bij aankomst 1:51 sneller dan de Chileen Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda). Ricky Brabec (Honda) eindigde als derde op 6:30 van Sunderland en wordt opnieuw leider. De Amerikaan lost bovenaan de stand Pablo Quintanilla (Husqvarna) af. De Chileen moest na zijn ritzege van zondag als eerste de woestijn in en verloor 21:07.

Sam Sunderland beleeft een Dakar van uitersten en wisselt goede met bar slechte momenten af. Vrijdag won de Brit de etappe richting Arequipa en naderde hij tot op 59 seconden van de koppositie. Zondag verloor hij in de zesde etappe 22:59 omwille van remproblemen. Maandag kwam Sunderland opnieuw boven water, goed voor zijn tweede etappezege in deze Dakar.

In de stand schuift Sunderland op naar de vierde plaats, op 9:58 van de Amerikaanse leider Ricky Brabec. Die heeft 6:55 voorsprong op de tweede in de stand, de Australiër Toby Price (KTM).

De competitie bij de motoren blijf ongemeen spannend. De eerste vijf rijders rijden binnen de tien minuten.