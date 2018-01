Dakar 2018: Fransman Despres wint tweede rit, coach Villas-Boas debuteert met 42ste tijd Redactie

19u43

Bron: Belga 0 Photo News Dakar Cyril Despres (Peugeot) heeft de tweede rit bij de auto's in de Dakar-rally op zijn naam geschreven. De Fransman bleef zijn land- en ploeggenoot Stéphane Peterhansel voor, die de algemene stand aanvoert.

Peterhansel finishte op 48 seconden van Despres. Met Sébastien Loeb, derde op 3:08 van de winnaar, vervolledigde nog een Fransman van Peugeot het podium.

Bij de Belgen eindigde François-Xavier Béguin, copiloot van de Fransman Patrick Sireyol, als dertiende op 21:47. Tom Colsoul, copiloot van de Pool Jakub Przygonski, moest tevreden zijn met de zestiende plaats op 26:54.

In de algemene stand, voorlopig nog officieus, heeft Peterhansel veertien seconden voorsprong op Despres en 4:02 op Loeb. Tom Colsoul en Jakub Przygonski volgen als veertiende op 21:50, terwijl François-Xavier Béguin en Patrick Sireyol 28e zijn op 2u18:53.

Morgen staat een rit van 296 kilometer op de agenda van Pisco naar San Juan de Marcona.

AFP

Spanjaard Barreda wint 2de etappe en neemt de leiding bij de moto's

De Spanjaard Joan Barreda heeft op zijn Honda de tweede etappe van de 40ste Dakar Rally gewonnen. De rit rond het Peruviaanse Prisco, goed voor 267 km, werd gereden op een bijzonder zanderige ondergrond.

Voor Joan Barreda is het al de 20ste keer dat hij een etappe van de Dakar Rally achter zijn naam mag schrijven. De Spanjaard neemt zo de leiding van het moto-klassement. De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), die als 2e finishte, volgt op 2 minuten en 54 seconden. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) vervolledigt de top 3. Hij eindigde op 4:24.

Jeroen Ramon, de enige Belgische motorrijder, was nog niet aangekomen. De dag voordien, tijdens de proloog van 31 km bengelde hij al als laatste in het klassement.

EPA Joan Barreda.

Voetbalcoach Villas-Boas debuteert met 42ste tijd

André Villas-Boas (Toyota), in het verleden onder meer coach van Porto, Chelsea en Tottenham, kan terugblikken op een rustig debuut in de Dakar. De 40 jarige Portugees kwam ongeschonden uit de duinen en reed de 42ste tijd.

"Ik ben zeer tevreden over mijn eerste klassementsrit in de Dakar" verklaarde Villas-Boas. "Tot vrijdagavond had ik geen stress maar net voor de start werd ik dan toch een beetje zenuwachtig. De duinen zijn mijn zwakke punt en laat er nu alleen maar duinen geweest zijn. Net als de volgende dagen trouwens. Mijn ervaren corijder Ruben Faria was een goede gids. Hij hielp me uitstekend. Voor mij persoonlijk is de grote moeilijkheid dat je niet weet wat er na de top van een duin komt en wanneer ik al dan niet voluit moet gaan. Ruben helpt me daarbij en leert me hoe ik het zand moet lezen."

In het verleden stond Villas-Boas aan het hoofd van meerdere Europese topclubs als FC Porto (2010-2011), Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2016). Met Porto won hij in 2011 de treble (titel, beker en Europa League). Met Zenit veroverde hij eveneens een titel (2015) en beker (2016). In november vorig jaar stapte hij op bij het Chinese Shanghai SIPG om zich op de Dakar voor te bereiden.

Sports pic of the day: Former @ChelseaFC and @SpursOfficial manager Andre Villas-Boas successfully completes the opening stage of the @dakar rally in his bid to raise awareness of the work @LaureusSport undertakes around the world! #RaceForGood #Dakar2018 pic.twitter.com/6cQBJXAaNw Calacus PR(@ Calacus_PR) link

Willemsen start prima

Peter Willemsen, de Belgische navigator van Nederlander Ton Van Genugten (Iveco), is met een vierde tijd, op slechts een minuut en elf seconden van ritwinnaar Loprais (Tatra), prima begonnen aan zijn Dakar.

"Wij zijn als tiende gestart en staan na de eerste rit vierde" reageerde Willemsen. "Alles verliep naar wens in deze toch wel snelle proef door de duinen. Vrij vlug na de start kregen we onze teamgenoot Ardavichus in het vizier. Voor ons was hij een uitstekend mikpunt. Net op het moment dat we hem wilden passeren reed hij zich vast op een duin die wij gelukkig wel probleemloos konden nemen. Straks starten we als vierde. We hoeven niet eindeloos te wachten en dat is een mooi vooruitzicht. Het is nog lang maar ik hoop dat we dit kunnen vasthouden."

BELGAONTHESPOT Peter Willemsen.

Serge Bruynkens verliest tijd in eerste duinen

Serge Bruynkens, de Belgische navigator die team vormt met de Kazach Arthur Ardavichus (Iveco) en de Nederlander Michel Huisman, staat na de eerste rit van de Dakar 2018 op de zestiende plaats. Een moeilijke doortocht door de eerste duinen is de oorzaak van dit tijdverlies.

"Het was een korte maar mooie klassementsrit, toch qua profiel en landschappen" reageerde Serge Bruynkens. "Onze tijd is eigenlijk niet zo goed. Arthur was enorm zenuwachtig en dat is meteen ook de reden waarom hij halfweg de rit even kwam vast te zitten op een duin. We hebben tot driemaal toe opnieuw moeten aanzetten om de duin te nemen. Daardoor verliezen we bijna vijf minuten. In vergelijking met de duinen waarmee we later geconfronteerd zullen worden waren die van eerder duintjes. Er zitten écht wel zware duinen tussen straks. Zo zwaar zelfs dat de deelnemers een deel mogen overslaan, met een geweldige straftijd als beloning uiteraard. Dat alles in combinatie met een gedeelte off-road zorgt ervoor dat het een moeilijke rit zal worden."

Belgisch RTS team kiest voor rustige aanpak en sluit eerste rit op zeventiende plaats af

Steven Rotsaert (MAN), Jan Van der Vaet en Charly Gotlib zijn de Dakar met een zeventiende tijd begonnen. Het enige Belgische team in de race koos voor een rustige start.

"Het was een korte maar zeer indrukwekkende rit om de Dakar mee te beginnen" verklaarde Gotlib. "Het was een echte duinenrit met enkele toch wel zeer abrupte afdalingen. Bij zo'n afdaling heb ik één wagen zwaar zien crashen. Gelukkig bleef alles beperkt tot materiële schade en kwamen de rijders er goed van af. Wat verderop zagen we een motor liggen. De motard had minder geluk en werd met een rugletsel naar het ziekenhuis overgevlogen. We zijn voorzicht gestart en hielden ons eigen tempo. Die aanpak werd beloond met een zeventiende plaats."

Dave Ingels pakt meteen de leiding in zijn klasse

Dave Ingels (MAN), Kurt Keysers en Michal Wrzos zijn met een 22e tijd aan hun Dakar begonnen. Ingels pakt meteen de leiding in de 6x6 klasse.

"Het was een leuk duinenritje" blikt Dave Ingels terug op de eerste klassementsrit in de Dakar. "Een vrij complete rit van amper 30 kilometer met daarin alles wat je in een duinenrit kan en mag verwachten. Steile beklimmingen gevolgd door zo mogelijk nog steilere afdalingen. Het was een mix van zacht en hard zand. Bij momenten ging het er snel aan toe en haalden we snelheden boven 120 km/u. Bij de start hebben we meteen een andere deelnemer even getakeld zodat zijn motor aansloeg zodat hij kon starten. Onderweg hebben we nog enkele wagens en trucks ingehaald die trager waren en/of pech hadden. Op het einde van de rit zijn we nog even gestopt bij een Nederlander die pech had met de koppeling. Ondanks het feit dat het om een korte rit ging hadden om 19.30u plaatselijke tijd vier trucks het bivak nog niet bereikt."